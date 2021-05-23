الامارات | خبر سار للمطعّمين.. إنجلترا: اللقاحات توفر حماية عالية ضد السلالة الهندية

شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سار للمطعّمين.. إنجلترا: اللقاحات توفر حماية عالية ضد السلالة الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر فعال بنسبة 88% ضد السلالة الهندية بعد تلقي جرعتين.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا البريطانية» اليوم الأحد أن الدراسة وجدت أن كل من لقاحي فايزر وأسترازينيكا فعالين تقريباً ضد أعراض المرض من السلالة الهندية كما هي ضد سلالة كينت بعد الجرعة الثانية.

ومع ذلك، فإن اللقاحين كانا فعالين بنسبة 33% فقط بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى.

ووصف وزير الصحة البريطاني مات هانكوك نتائج الدراسة بأنها «رائدة»، في الوقت الذي قالت فيه هيئة الصحة العامة في البلاد إنها تتوقع أن ترى مستويات أعلى من الفعالية ضد دخول المستشفيات وعدد حالات الوفاة.

ووجدت الدراسة، التي أجريت خلال الفترة ما بين الخامس من أبريل و 16 مايو، أن لقاح فايزر كان فعالاً بنسبة 88% ضد الأمراض المصاحبة لأعراض السلالة الهندية بعد أسبوعين من الجرعة الثانية، مقابل 93% فعالية ضد سلالة كينت.

وفي الوقت نفسه، كان لقاح أسترازينيكا فعالاً بنسبة 60%، مقارنة بنسبة 66% ضد سلالة كينت خلال نفس الفترة.

وجرى إدراج نحو 12675 حالة في الدراسة، كانت 1054 حالة فقط من بينها من السلالة الهندية.

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