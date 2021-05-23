لهذه الأسباب عليك عدم استخدام هاتفك في دورة المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - يعمد الكثير من الأشخاص إلى اصطحاب هواتفهم الذكية إلى دورة المياه، دون أن يعلموا بأن هذه العادة قد تنطوي على العديد من المخاطر الصحية.

فيما يلي مجموعة من الأسباب التي تستوجب عدم اصطحاب الهاتف إلى الحمام، وفق ما نقل موقع “إم إس إن” الإلكتروني، وفق ما ذكر موقع "24 الإمارتي".

انتقال الجراثيم للجسم

يقول الخبراء، إن استخدام الهاتف الذكي في الحمام قد ينطوي على مخاطر انتقال الجراثيم إليه من السطوح الملوثة الموجودة في الحمام بعد ملامستها باليدين. كما أن بعض الدراسات، تقول إن الهاتف الذكي قد يكون أكثر قذارة من المرحاض بـ 10 أضعاف، وقد يكون وسيلة لانتقال الجراثيم إلى أسطح الحمام النظيفة مثل المغسلة عند ملامسته لها، وبالتالي يمكن أن تنتقل هذه الجراثيم إلى اليدين وتتسبب بالأمراض.

إلحاق الضرر بالهاتف الذكي

في بعض الأحيان قد يتعرض الهاتف الذكي للتلف إن تعرض للبلل بالماء، واحتمال حدوث هذا الأمر كبير في بيئة مثل دورة المياه. كما يمكن أن يسقط الهاتف عن طريق الخطأ في المرحاض مما يؤدي إلى تلفه بالكامل. لذا يُنصح بعدم اصطحاب الهاتف إلى الحمام لتجنب مثل هذه الحوادث.

زيادة وقت الجلوس في الحمام

من المعروف بأن قضاء وقت طويل على كرسي المرحاض، قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك لأن الجسم يعتاد على أن يعمل على فترة زمينة أطول مع تكرار هذه العادة. إضافة إلى ذلك، فإن الجلوس لفترة تتجاوز 30 دقيقة على كرسي المرحاض قد يؤدي إلى الإصابة بالبواسير وهي حالة صحية تنتج عن التهاب الأوردة الموجودة في الشرج. كما يمكن أن يؤدي الجلوس المطول في المرحاض إلى نشوء مشاكل في الحوض. كل هذه المشاكل تستوجب عدم استخدام الهاتف الذكي في الحمام لأنه يتسبب بإطالة فترة الجلوس في المرحاض.

زيادة مخاطر مشاكل العينين

يعتبر التحديق بالهاتف لفترة طويلة، سواء أكان ذلك في الحمام أم في أي مكان آخر، سبباً رئيسياً في الإصابة بمشاكل الرؤية مع مرور الوقت. ووفقاً للدراسات، فإن الإفراط في النظر إلى شاشة الهاتف قد يؤدي إلى إجهاد العينين وبالتالي ضعف البصر.