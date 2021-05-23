العناية بالشعر الدهني في الصيف بالمكونات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - التعرّق الغزير مشكلة لا يمكن للمرأة التحكم بها خلال فصل الصيف، خصوصاً عند منطقة الرقبة والكتفين حيث يتدلى الشعر، فيصبح الشعر دهنياً وذا مظهر زيتي لامع مزعج جداً، مما يتطلب عناية خاصة بالشعر، وخصوصاً النوع الدهني منه ليبقى مظهره صحياً وحيوياً وجميلاً رغم الأجواء الحارة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك طريقة العناية بالشعر الدهني خلال الصيف بأفضل المكونات الطبيعية.



زيت اليلانغ يلانغ العطري

زيت اليلانغ يلانغ العطري مثالي للشعر الدهني



إذا كنت من صاحبات الشعر الدهني، أضيفي ثلاث قطرات من زيت اليلانغ يلانغ العطري الى الشامبو الخاص بك، واستخدميه في كل مرة تغسلين بها شعرك. فهذا الزيت يكبح إنتاج الزيوت في الشعر وفروة الرأس، كما يعزز من إنتاج الزهم التي تغذي الشعر وتحميه من العوامل الضارة.

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حليب جوز الهند

حليب زيت جوز الهند للعناية بالشعر الدهني في الصيف



يعد استخدام حليب جوز الهند على الشعر شائعاً جداً بين الناس، وهو عنصر مثالي للشعر الدهني، حيث يمنحه مظهراً صحياً وحيوياً رغم التعرق الشديد خلال الأجواء الحارة. كل ما عليك فعله هو مزج مقدار كوب قهوة من حليب جوز الهند، وإضافة 4 قطرات من زيت اللافندر والقليل من عصير الليمون إليه. حركي المكونات جيداً، وحين تصبح متجانسة طبقيها على فروة رأسك واتركيها لمدة 5 ساعات، بعدها اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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زيت الباتشولي العطري

زيت الباتشولي رائع مكون فعال للشعر الدهني



إذا كنت تعانين من الشعر الدهني، وترغبين في مظهر شعر جذاب خلال الصيف، ضعي زيت الباتشولي العطري في قائمة نظام العناية بشعرك، فهو مفيد جداً للشعر الدهني ويحافظ على مظهره نظيفاً وصحياً وخالياً من الدهون والزيوت المزعجة. امرجي عشر قطرات من زيت الباتشولي العطري، مع ملعقة كبيرة من الماء، وطبقي المزيج على فروة رأسك، مع الحرص على تدليكها بهدوء بأطراف أصابعك. اتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة، بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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خل التفاح

خل التفاح لمعالجة مشكلة الشعر الدهني صيفاً



لمعالجة مشكلة الزيوت والدهون الزائدة في شعرك، بخاصة في فصل الصيف، يعد خل التفاح من أفضل المكونات الطبيعية في هذا المجال، فهذا المكون متعدد الإغراض يوفر لشعرك الدهني خلال الصيف مظهراً أنيقاً يلفت الأنظار إليك. كل ما عليك فعله هو إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح الى كمية من الماء تكفي لتشطيف شعرك بها بعد استخدام الشامبو.

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