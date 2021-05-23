تونر ورق الغار لبشرة أكثر إشراقاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحتاج البشرة إلى العناية،والاهتمام؛ لتعزيز صحَّتها، وجَعْلها بشرة شابَّة، ومُشرقة، بطريقة طبيعيّة وآمنة. وذلك عن طريق روتين يومي يتخلله الخطوات الصحيحة للعناية بالبشرة والتي من أهمها إستخدام التونر. ويُشكّل اختيار نوع التونر أمراً مهماً عند التفكير في الترطيب، إذ إنّ اختيار التونر الذي لا يحتوي على الكحول قاعدة أساسية لترطيب البشرة، ويُمكن استخدام نوع خاص من أنواع التونر، والذي يكون منعشاً للبشرة، حيث يؤدي هذا النوع إلى شد البشرة باستخدام مُكوِّنات آمنة، تُنعش البشرة بصورة طبيعية، ومنها ورق الغار.

يُطلعك "الخليج 365.نت" على طرق تحضير تونر ورق الغار وفوائده، للعناية ببشرتك وجعلها أكثر صحة وإشراقاً:





تونر ورق الغار لبشرة نضرة ومشرقة

تونر ورق الغار للبشرة وكيفية تحضيره

إليك، تونر ورق الغار للعناية بالبشرة ومنحها الإشراق والنضارة، وكيفية تحضيره في المنزل.



تونر ورق الغار وطريقة تحضيره

تونر ورق الغار لبشرة نضرة ومشرقة

تحتاجين إلى غلي كوب من الماء، وإضافة 4-5 ملاعق صغيرة، من زيت الغار العطري، وبعد التبريد تماماً، يوصى بصب التونر في وعاء زجاجي داكن.

ضعي المنتج على وجهك بقطعة قطن أو اربتي أطراف أصابعك برفق، للحصول على أفضل النتائج، ويوصى باستخدام التونر يومياً قبل النوم.



غسول ورق الغار وطرق تحضيرة

صبّي 100 مل من الماء في قدر، وأضيفي 10 أوراق غار، ومن ثم، سخني الخليط واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، صفيها واسكبيها في وعاء أو زجاجة زجاجية داكنة.

يوصى باستخدام المستحضر يومياً في الصباح والمساء، ويتم وضع المنظف على بشرة رطبة قليلاً بحركات دائرية بطيئة، وبعد ذلك يجب غسل المنتج بالماء.

يُستخدم مرة واحدة في الأسبوع.



بخار ورق الغار للبشرة

بخار ورق الغار لبشرة نضرة وصافية

ضعي 5 أوراق من الغار المجففة في قدر، وأضيفي كوبين من الماء، غطيها واتركيها حتى الغليان، ارفعي الغطاء عن المقلاة بعد الغليان واستمري في الطهي لمدة دقيقتين، ثم اسكبي مرق ورق الغار في وعاء كبير.

اتكئي على الوعاء وقومي بتغطية رأسك بمنشفة كبيرة، وعرضي بشرتك للبخار لمدة 10 دقائق.

يُساعد هذا الإجراء على فتح المسام وبالتالي يسهل إزالة الرؤوس السوداء.

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ورق الغار للحمام

ورق الغار لعلاج حب الشباب

يضاف مستحضر ورق الغار إلى الحمام الساخن، ويستخدم كعلاج لحب الشباب على الجسم.

إغلي 10-15 أوراق غار طازجة أو مجففة بالماء المغلي، واتركيه لينتقع لمدة 30-40 دقيقة، ومن ثم، صفّيه قبل استخدامه في الحمام.



فوائد تونر ورق الغار للبشرة

فوائد ورق الغار للبشرة

يعمل التونر على تنظيف البشرة وإزالة السموم والمخلفات الكيميائية الأخرى.

يُساعد في تقليل الزيوت التي تنتجها البشرة على الظهر، والصدر، والذراعين، والتي تعزز من ظهور حب الشباب.

يعمل على تصغير مسامات البشرة، ويجعلها صحية أكثر، ويعدّ تصغير المسامات مفيداً بصورة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية والتي تكون المسامات فيها واسعة.

يُعزز التونر ترطيب البشرة، خاصةً البشرة الجافة، والتي تميل إلى التقشير.

يُساعد التونر البشرة على امتصاص مواد الترطيب، والمواد المعالجة، والمنتجات الأخرى بشكل أكبر، إذ إنّ منتجات العناية بالبشرة كالأمصال، والماسكات، والمرطبات لا يمكن الاستفادة منها عندما تغطي البشرة طبقةً من الجلد الميت.



ورق الغار في سطور

ورق الغار

يُعرف ورق الغار بعدة أسماء منها ورق اللوري، أو ورق اللورا، أو ورقد الرند، أو ورق موسى، وهو ورق عطري من شجرة الغار دائمة الخضرة، ويتميز بلونه الأخضر الداكن، وقد يُستعمل مجففاً، أو طازجاً، أو مطحوناً، لإضفاء نكهة مميزة إلى الأطعمة، ويُنصح بتخزينه عن طريق التجميد بدلاً من حفظه في مكان بارد وجاف؛ حتى تحتفظ أوراقه بالنكهة بشكلٍ أكبر، ويحتوي على العديد من العناصر اللازمة لصحة جسم الإنسان وسلامتها، أهمها الفيتامينات والمعادن، ويجدر الذكر أنّ ورق الغار يمتلك العديد من الفوائد والاستعمالات للبشرة، فهو يؤخّر ظهور التجاعيد، ويساعد على شد الجلد، ويساعد على التئام الجروح الناتجة عن لسعات الحشرات، ولدغات الأفاعي، والجروح، والكدمات؛ لاحتوائه على مضادات البكتيريا، ومضادات الفطريات.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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