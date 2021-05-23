كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - تواكب كل إمراة تسريحات الشعر الجديدة، لُتحظى بإطلالة عصرية ولافتة. وتعتقد كثيرات منهن، أنَّ تسريحات الشعر المجعّد القصير محدودة ومملّة وتفتقر للإبتكار. فيما بامكانك اليوم الاستمتاع بشعرك المجعّد بأكثر من طريقة والحصول في الوقت ذاته على ستايل جذّاب وأنيق. في ما يأتي، يستعرض لك، "الخليج 365.نت"، مجموعة رائعة من تسريحات للشعر المجعد القصير، لتستوحي منها ما يلائم ذوقك وأسلوبك.

موديلات تسريحات للشعر المجعد القصير



تسريحات اللوب المجعدة للشعر القصير

تسريحة شعر قصير مجعد عصرية

إذا كنت ترغبين بلوك رائع، فما رأيك بهذه التسريحة التي تُلائم أجواء الصيف المرحة، وتعكس جمالك وثقتك في نفسك. هذه التسريحة تُعتبر من بين تسريحات الشعر القصير السهلة والبسيطة وتتميّز بنعومتها وأنوثتها، ويمكنك تنفيذها في دقائق قليلة ودون أي مجهود، عدا عنأنها تسريحة أنيقة وتتماشى مع مختلف ستايلات الملابس، ويمكنك أن تضيفي إليها أكسسوار ناعم ومميز للمزيد من الأناقة والجاذبية.



تسريحات للشعر القصير المجعد بأسلوب البيكسي

تعدّ تسريحات الشعر القصير بأسلوب البيكسي من التسريحات الرائجة

تُعتبر تسريحة الشعر بأسلوب البيكسي مثالية للشعر القصير، ومن التسريحات المثالية للمرأة التي لا تجد الوقت الكافي لتصفيف شعرها. كما وتُعتبر الأكثر عصرية وسهلة التنفيذ وتُناسب المرأة في إطلالتها الكاجوال أينما توجّهت، ويمكنك استخدام أكسسوار ناعم لإعطائها مزيداً من الجاذبية بخاصة في السهرات.

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تسريحات للشعر القصير المجعد بأسلوب البوب

تسريحات للشعر القصير المجعد بأسلوب البوب لإطلالة لافتة

ما رأيك في هذه التسريحة التي تُضفي لمسة عصرية على إطلالتك في مناسباتك الخاصة والرسمية؟! فهي من أبرز صيحات تسريحات الشعر المجعد القصير هذا الصيف. تتميّز بسهولة تنفيذها، ما يضفي جمالاً وأنوثة ورونقاً لإطلالتك. فلا تتردّدي في اعتمادها، وسيبدو هذا اللوك رائعاً مع إضافة لمسة ناعمة وهادئة بإعتمادك أكسسوار مميّز لتسريحتك.



تسريحات الشعر المبللة والمجعدة للشعر القصير

تسريحة الشعر القصير المبلل لإطلالة لافتة

إذا كنت ترغبين بتعزيز إطلالتك وتغييرها بالكامل واعتماد تسريحة أنيقة، فلا تترددي في اختيار هذه التسريحة التي ستمنحك إطلالة تناسب شخصيتك القوية والواثقة من نفسها، لتبهري من تحبّين بأجمل إطلالة وأكثرها تألُّقاً، وهي تسريحة عصرية ومتنوعة، وتُناسب الأذواق كافة، وجميع أشكال الوجه؛ المدوّرة والطويلة والمثلثة والمربعة.



تسريحات الشعر البوب الفرنسية المجعدة للشعر القصير جداً

تسريحة شعر قصير مجعد بوب لإطلالة شبابية

إذا كنت من عاشقات الموضة، وتبحثين عن التسريحة المناسبة لتغيير ستايلك لتتألَّقي بإطلالة مُلفتة وجذابة أكثر، فلا تترددي في اعتماد هذه التسريحة، وهي مناسبة لجميع المناسبات. تتميز بجاذبيتها، وسرعة تطبيقها، ناهيك عن كونها تٌعد من أجمل التسريحات التي تعتمدها الكثيرات من النجمات والعارضات؛ لما تُضيفه من جمال وأنوثة على كامل الإطلالة. يمكنك أن تزيينيها ببعض أكسسوارات الشعر لتصبح إطلالتك ملفتة وجذابة أكثر وأكثر.

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تسريحات الشعر الكاريه المجعدة للشعر القصير

تسريحة شعر قصير كاريه تمنحك لوكاً جذاباً

تستحق هذه التسريحة، التي تُخفي الكثير من المزايا الأنثويّة الراقية أن تُزيِّن اللوك الذي تودين اختياره لتتألقي جمالاً وجاذبية بإطلالة عفوية ولمسة عصرية. وهي من أحدث الصيحات الرائجة جداً، كما أنَّها تناسب جميع النساء على إختلاف أشكال وجوههنَّ، وتتميز بأنَّها سريعة وعفوية، ويمكنك أن تعتمديها أيضاً في جميع مناسباتك، وحتماً ستمنحك لوكاً عصرياً وحيوياً.



تحضير كريم طبيعي من صنع يديك لفرد وتنعيم الشعر المُجعَّد

كيفية تنعيم وفرد الشعر المجعد



يُساعدك هذا الكريم في الحصول على شعر ناعم وسهل التسريح بعيداً عن أي مواد كيماوية مُضرَّة.

المُكوِّنات:

نصف كوب من حليب جوز الهند.

أربع ملاعق طعام من النشا.

ملعقتان طعام من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير والإستخدام:

اخلطي كل من حليب جوز الهند والنشا ودقيق الشوفان بواسطة خلاط يدوي، الى أن تحصلي على خليط متجانس.

قسّمي شعرك الى خصلات صغيرة بعد تبليله جيداً، من ثم طبقي الخليط عليها بدءاً من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه على شعرك لمدة نصف ساعة، من ثم شطفيه بالمياه الدافئة.

لتحصلي على نتائج سريعة وإيجابية، طبقي هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع.

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