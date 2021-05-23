أجمل إطلالات درة زروق بالأسود

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - كلنا نعلم أن اللون الأسود يليق بها وهي تدرك ذلك حتماً وتسعى بكل ذكاء الأنثى لتثبت لنا أنها خبيرة في فنون تنسيق اللون الاسود. لقد ظهرت النجمة درة زروق بإطلالات سوداء جذابة وقد اخترنا منها سبع إطلالات لنتحدث عن تفاصيلها:

ماذا ارتدت درة باللون الأسود مؤخراً؟

أطلت درة في أمسيات رمضان المبارك بـ عباءة من ناجي كونور مطرزة بخيوط ذهبية وسرحت شعرها بنعومة فبدت كالأميرات.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

أطلت درة بطقم من الجلد الأسود الضيق الذي يبرز تفاصيل قوامها الممشوق الذي تحرص على الاهتمام به.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

وخلال تصوير حملة إعلانية لدار شوبارد للمجوهرات والساعات الراقية أطلت في سروال ضيق وبلوزة من المخمل ذات القصة المربعة.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

كما أعجبتنا إطلالتها في سروال ذي خصر عالي مزدان بأزرار ذهبية وارتدت تحت سترة من بالمان سوداء القميص الحريري الأخضر. وقد انتعلت ستيليتو اسود.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

سحرت درة زروق معجبيها لدى ظهورها مرتدية طقماً اسود مع حذاء جلدي اسود عالي. الطقم من دار دولتشي اند غابانا وقد شرحت شعرها على شكل ذيل حصان منخفض.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

وللقميص الأبيض طريقة تنسيق مختلفة فلقد اعتمدت القميص الواسع قليلاً مع تنورة جلدية مزدانة بالخيوط وانتعلت حذاء رنجر أو بوتش يصل فوق الكاحل بقليل لإضفاء طابع عصري شقي يتناقض مع نعومة القميص.وارتدت معها سترة جلدية قصيرة وحقيبة جلدية كبيرة على شكل مروحة ويمكن إمساكها باليد.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

نسقت درة زروق لوني الأسود والفضي معاً في هذا اللوك فالفستان المزدان بالكشاكش جذاب ويمتاز برباطين يُعقدا عند الأكتاف وقد زينت عنقها بعقدين من الذهب واللؤلؤ لكسر رتابة اللون الأسود والتخفيف من حدته.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

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