موديلات ملابس رياضية من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - تحرص الكثير من النجمات العربيات على ممارسة الرياضة والتمارين، سواء في صالات الألعاب الرياضية أو بمنازلهن؛ للحفاظ على صحتهن وأجسامهن بشكل أفضل، ولأنهن مؤثرات بشكل إيجابي؛ فهن يشاركن جمهورهن ومتابعيهن بلحظات حياتهن اليومية.

فإذا كنتِ ترغبين في الحصول على إطلالة ملابس رياضية مثل النجمات.. إليكِ في هذا الألبوم من «الخليج 365 .نت» أجمل الملابس الرياضية من وحي النجمات العربيات.



أجمل الملابس الرياضية.. من وحي النجمات العربيات



إطلالة رياضية من وحي النجمة درة زروق..

إطلالة رياضية من وحى درة زروق الصورة من حسابها علي انستغرام

ظهرت الفنانة التونسية درة زروق، بإطلالة رياضية، واعتمدت تيشرت أحمر من ماركة Nike، وجاكيت جينز باللون الأزرق بأكمام طويلة وواسعة، ونسّقت معه بنطلوناً رياضياً باللون الأسود، به خطوط بيضاء.

وارتدت درة مع هذه الإطلالة حذاءً رياضياً باللون الأبيض، مع جوارب طويلة باللون الأبيض.

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إطلالة رياضية من وحي نوال الزغبي..

إطلالة رياضية من نوال الزغبي الصورة من حسابها علي انستغرام

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، صورة لها وهي في صالة الألعاب الرياضية، وهي ترتدي توب رياضياً باللون الأسود، مع بنطلون مطاطي من نفس اللون، بالإضافة إلى جاكيت باللون الرمادي، ونسقت معه حذاءً طويلاً منقوشاً بعدة ألوان واللون الأسود.

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إطلالة رياضية من وحي نسرين طافش..

إطلالة رياضية من نسرين طافش الصورة من حسابها علي انستغرام

من أولويات الممثلة السورية نسرين طافش، هي اهتمامها بممارسة الرياضة بشكل يومي؛ حيث ظهرت بأحدث إطلالة لها ببلوڤر قطني باللون البرتقالي، مزينٍ بكتابات بيضاء، مع بنطلون من القطن الأبيض، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي باللون الفضي.

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إطلالة رياضية من وحي يارا..



إطلالة رياضية من يارا الصورة من علي حسابها علي انستغرام

نلاحظ دائماً أن المطربة يارا تحب ممارسة الرياضة، سواء في المنزل أو الصالات الرياضية، وتهتم بالطعام الصحي، وقد نُشرت لها صورة على إنستغرام، وهي تمارس الألعاب الرياضية في منزلها.

واعتمدت يارا تيشيرت من القطن باللون الوردي بدون أكمام، مع بنطلون من المطاط والدانتيل على شكل ورود.

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