شاهد أبرز إطلالات النجوم لربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 مايو 2021 10:41 صباحاً - يحرص النجوم على الظهور بإطلالات أنيقة في مختلف المناسبات وسواء كانت إطلالات رسمية أو كاجوال عصرية يهتم النجوم باختيار إطلالات من أحدث خطوط الأزياء.

وفي هذا الألبوم، جمعت لك "الخليج 365 .نت" أجمل إطلالات النجوم العرب لصيف 2021.



أبرز إطلالات النجوم لربيع وصيف 2021





تامر حسني

تامر حسني بإطلالة باللون الأسود.. الصورة من حسابه على إنستغرام



يتميز النجم المصري تامر حسني بإطلالته الأنيقة فهو يحرص على الظهور بإطلالات بسيطة وجذابة، ومن خلال إحدى حفلاته التي أقامها الفنان في الشركة العالمية شاومي في تقديم الحملة الإعلانية على أن يكون سفيراً لهم

نسق النجم المصري تامر حسني بليزر باللون الأسود بطريقة أنيقة وجذابة، حيث اعتمد أن يكون هاي كول أسود اللون، وبنطلوناً بنفس لون البليزر، بالإضافة إلى ساعة من الجلد الأسود.

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ظافر العابدين

ظافر العابدين بإطلالة رسمية باللون الأسود الصورة من حسابه علي انستغرام

يشتهر النجم التونسي ظافر العابدين بأناقته الدائمة، فظهر بعد بداية تصوير فيلم "غدوة" فهو من إخراجه، وتعتبر أول تجربة له في الإخراج، فاعتمد أن يظهر ببدلة أنيقة باللون الكحلي نسقها مع قميص أبيض لإطلالة أكثر فخامة وبنطلون كحلي.

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آسر ياسين

أسر ياسين بإطلالة بجاكيت أسود ..الصورة من حسابه علي انسنغرام

لإطلالة أنيقة رسمية تناسب الخروجات المسائية، يُمكنكِ أن تستوحي من آسر ياسين هذه الإطلالة العصرية، والتي نسق خلالها بليزر أسود ذا خطوط عريضة من الأمام بالإضافة إلى بعض الدوائر من اللون الأبيض، مع قميص باللون الأبيض، وبنطلون قماش باللون الأسود، واعتمد آسر ياسين مع هذه الإطلالة، ساعة فخمة ذات ميناء بنية اللون. مع الإضافة إلى بعض الإكسسوارات الفضية.

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أحمد فهمي

احمد فهمي بإطلالة أنيقة بجاكيت أزرق داكن اللون ..الصورة من حسابه علي انستغرام

ومن ناحية أخرى يظهر النجم المصري أحمد فهمي بإطلالته الأنيقة المعتادة، التي تتميز بالطابع "الكلاسيك" فهو يحرص على الظهور بشكل أنيق دائماً.

ظهر النجم المصري مرتدياً بدلة أنيقة من چاكيت باللون الأزرق الداكن، وبها بعض الخطوط البيضاء بشكل كلاسيك وجذاب، حيث اعتمد أن يكون هاي كول أسود اللون.

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