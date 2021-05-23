أبرزهم والدها.. أشخاص اتهمتهم حورية فرغلي بالتخلي عنها في مرضها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حورية فرغلي تكشف عن مرضها: جالي 7 أورام والأطباء قالولي مستحيل تخلفي

أحدث ظهور لـ حورية فرغلي عقب نجاح عمليتها الجراحية (صور)

حورية فرغلي: الكل تخلى عني وبعت فيلتي عشان أتعالج

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اتسعت قائمة الأشخاص الذين اتهمتهم الفنانة حورية فرغلي بالتخلي عنها، وعدم التواصل معها خلال رحلة علاجها الطويلة في الفترة السابقة، كان آخرهم الفنانة أمينة خليل، والتي قالت عنها إنه بالرغم من وجود صلة قرابة بينهما إلا أنها لم تتواصل معها أو تسأل عنها، إلا أن الأخيرة نفت صلة القرابة من الأساس، ونستعرض في التقرير التالي أبرز هؤلاء الأشخاص.

والد حورية فرغلي

قالت حورية فرغلي إن والدها لم يتواصل معها بسبب عدم أخذ رأيه في سفرها للخارج وإجراء العملية الجراحية، «بابا زعل إني مأخدتش رأيه عشان أسافر وأروح أمريكا وأعمل العملية، روحت من غير ما أقوله.. مش بقول إن هو وحش، وأنا غلطانة، أنا بعشقه وبموت فيه، وبقول له آسفة إني ما أخدتش رأيك وأرجوك متزعلش مني وكلمني عشان وحشتني».

وتابعت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «مكنتش عاوزة أخوفه عليّا عشان أنا عملت أكتر من عملية ومنجحتش، وده كان آخر أمل ليّ، ومكونتش عايزة أشيله هم ولما نجحت وصورتي وصلت له كنت متخيلة إني يكلمني بس مكلمنيش لحد دلوقتي».

وأشارت إلى أنه كان يرى أن العمليات التي أجرتها سيكون مصيرها الفشل، وهو ما حدث بالفعل، ولم تخبره بالسفرية الأخيرة إلى أمريكا.

أقرب أصدقائها

وكما أكدت حورية فرغلي خلال نفس المقابلة التلفزيونية، إنها صدمت في الكثير من المقربين لها، وإحدى صديقاتها عشرة 30 سنة «طلعت أسراري للناس»، والإنسانة الوحيدة التي لم تتركها لحظة واحدة هي الفنانة رانيا محمود ياسين.

وواصلت: «وصلت إلى مرحلة أني لا أستطيع السفر لإجراء العملية ولا أستطيع الخروج، والكثير من الناس بعدوا عني حتى أصدقائي، كلهم ابتعدوا عني، ووقعت من على الحصان وحتى الرياضة اللي بحبها اتحرمت منها، وكنت عايزة أموت».

شقيقة حورية فرغلي

وعن علاقتها بأختها، قالت حورية فرغلي: «أختي بتكرهني جدا معرفش ليه، بتتكلم عني وحش جدا، وبتقولي اشمعنى إنتي عندك أم وأنا معنديش، واشمعنى أنتي ممثلة.. أذتني جامد ومتربتش معاها ومفيش ريحة الحب بينا».

وأردفت «فرغلي» خلال لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة» ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن والدة أختها توفت في حرب الخليج.

أمينة خليل

وكشفت «فرغلي» أن الفنانة أمينة خليل تربطها صلة قرابة لها، موجهة اللوم لها، بسبب عدم سؤالها عنها خلال فترة مرضها.

وقالت «حورية» خلال برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»: «مامتها بنت خالة مامتي، وهي لم تتصل بي دون معرفة السبب، في الأساس لسنا قريبين من بعض وهنا علاقة غريبة، ولكن هي لم تفكر في السؤال عني، ولم تأتني منها أو من والدتها أي رسالة حتى».

وأضافت، «لا توجد بيننا مشاكل لكن الصراحة معرفهاش بشكل جيد، لأني طول عمري كنت أعيش خارج مصر وعرفتها عندما جئت مصر وكبرت، وأنا في الأساس في التمثيل قبلها، وكنت سعيدة جدا أنها موجودة، لكن كنت دائما أراها في الكوافير مثلا وكان هناك برود في التعامل».

من جانبها، أعلنت الفنانة أمينة خليل، في تصريحات لها، أن حورية فرغلي ليست ابنة خالتها كما تداول عدد من المواقع والسوشيال، مضيفة أن العلاقة بينهما ليست إلا علاقة عائلية بعيدة تربط جدة «أمينة» بوالدة «حورية»، ولم يكن هناك اختلاط بينهما قبل دخولهما الفن أو بعده.

وقد عادت الفنانة حورية فرغلي منذ أيام من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إجراء عملية جراحية في الأنف بعد معاناة سنوات دون شم أو تذوق في عزلة بمنزلها بعد التنمر عليها من الناس، والذي أدى لإصابتها باكتئاب شديد وقررت على إثره السفر للخارج مرة أخرى لإجراء عملية جراحية حتى تعود لحياتها الطبيعية.

ومن المفترض أن تسافر حورية فرغلي مرة أخرى إلى أمريكا لإجراء عملية جراحية أخيرة في الأنف وذلك خلال شهر.