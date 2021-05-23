الامارات | إيطاليا تفوز بمسابقة «يوروفيجن» 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تفوز بمسابقة «يوروفيجن» 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت إيطاليا بمسابقة «يوروفيجن» الغنائية الأوروبية للعام 2021 متقدمة على فرنسا وسويسرا، بفضل الأداء القوي لفرقة «مونيسكين» لموسيقى الروك، إثر حفل أراده منظمو الحدث أن يكون رسالة أمل للعالم الغارق بالأزمة الصحية.

وعادت «يوروفيجن» هذه السنة مع إجراءات صحية مشددة أمام جمهور محدود في مدينة روتردام الهولندية بعدما ألغيت نسخة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.

واحتلت فرنسا المرتبة الثانية مع أغنية «فوالا» للمغنية باربارا برافي التي أخفقت في اللحظات الأخيرة بإهداء بلادها كأس «يوروفيجن» بعد 44 عاماً على آخر فوز لها بالمسابقة. وحلت سويسرا في المرتبة الثالثة.

وقدّمت «مونيسكين» الإيطالية استعراضاً حماسياً مفعماً بالطاقة ارتدى فيه أعضاء الفرقة الأربعة ملابس جلدية مع مؤثرات ضوئية.

وقال مغني الفرقة الإيطالية داميانو دافيد عند تسلم كأس الفوز «نريد أن نقول لأوروبا بأسرها وللعالم أجمع إن الروك أند رول لا يموت».

وأرغمت الأوضاع الصحية الاستثنائية منظمي المسابقة التي يتابعها عشرات ملايين المشاهدين سنويا، على استنباط نمط جديد لإقامة الحدث بعد إلغاء نسخة العام 2020.

وقالت الفرقة الإيطالية خلال مؤتمر صحافي أعقب فوزها بالمسابقة «نعتقد أن الحدث بأكمله شكّل مصدر ارتياح» للأوروبيين بعد سنة صعبة طغت عليها الجائحة.

وأضافت «نحن ممتنون فعلاً للفرصة التي أتيحت لنا بالمشاركة في هذا الحدث الضخم. الأمر فعلا لا يُصدّق».

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