طبيب يحذر من تواجد هذه الحشرات في المنزل.. إحداها تسبب الربو

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها البلاد تزامنا مع بدء فصل الصيف، تواجه العديد من ربات المنازل، مشكلات كبيرة مع انتشار الحشرات داخل أرجاء الحجرات والمنزل بصفة عامة، والتي يسبب تواجدها إزعاجا كبيرا لأصحاب المكان.

أنواع الحشرات المنزلية

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، خلال حديثه لـ«هن»، أنواع الحشرات التي يتعرض لها الإنسان داخل منزله، وهي:

حشرات تصيب الإنسان بشكل مباشر

- الناموس..

يظهر مع وجود مصادر للمياه الراكدة وبرك المياه والحدائق والزروع، ويتغذى على دم الإنسان من خلال لدغه.

- البق..

مرتبط بالتواجد داخل الشقوق، والحوائط الخشنة، والأخشاب، وطيات المفروشات، ويمكنها الانتقال إلى الإنسان ذاته أو الملابس.

-البراغيت..

من الحشرات القافزة التي تتواجد بكثرة في الأماكن الترِبة والتي بها الغبار وتتغذى على دم الإنسان.

- عس الغبار..

حشرة العس تنتقل عن طريق القوارض أو الرياح أوالهواء، وتتسبب في حدوث حكة في الجلد، وتصيب القصبات الهوائية وتؤدي إلى الإصابة بالربو.

حشرات تصيب الإنسان بشكل غير مباشر

- الصراصير.. تنقل العديد من الأمراض بتنقلها من مكان لآخر.

-الذباب.. يسهل انتقال الأمراض للإنسان من خلاله بسبب تنقله من غذاء لآخر.

العتة.. تعرف بـ«الحشرة الفضية» تتغذى على المنسوجات والملابس غير المستخدمة.

النمل الأبيض.. يتغذى على الأخشاب ويسبب تلفها.

الأبراص.. تتغذى على الحشرات.

إجراءات التخلص من تلك الحشرات

- ونصح أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، باتباع بعض الخطوات التي تساعد على التخلص من تواجد الحشرات داخل المنزل، وهي:

- استخدام شبكة سلكية على المنافذ.

- سد جميع الفتحات والمنافذ الموجودة بالحوائط.

- استخدام المطهرات اليومية واتباع أساليب النظافة العامة.

- استخدام الزيوت الطيارة مثل القرنفل والثوم واللافندر.

- التخلص من بقايا الأغذية أولا بأول والرش بالخل.

- استخدام ملح الطعام أسفل رخام المطابخ ورش البالوعات بالمبيدات يوميا.

- الابتعاد عن استخدام اللون الأصفر في الإضاءة لأنه وسيلة جذب للحشرات.