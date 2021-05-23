علاج الكورونا للحامل بطريقة آمنة تعزز المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة بريطانية حديثة، أن النساء المصابات بفيروس كورونا خلال فترة الحمل، قد يتضاعف لديهم خطر إنجاب أجنة ميتة أو الولادة المبكرة، لذلك تبدأ رحلة البحث عن علاج الكورونا للحامل.

علاج الكورونا للحامل

وكانت أوضحت وزارة الصحة مجموعة من النصائح لعلاج فيروس كورونا للحامل، ومنها:

غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، أو استخدام المعقم الكحولي لمدة 20 ثانية.

ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين.

اتباع آداب العطاس والسعال.

تناول غذاء صحيا متوازنا.

تجنب ملامسة العينين والأنف والفم.

تجنب المرضى والمصابين.

شرب السوائل خاصة الماء.

الحصول على الأدوية الخاصة على الأقل لمدة 30 يومًا.

التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية حول كيفية الحفاظ على صحتك والعناية بنفسك أثناء جائحة (كورونا).

أطعمة تعزز المناعة أثناء إصابة الحامل بكورونا

وجبة خفيفة من اللوز

3-4 مرات بالأسبوع، لفوائد المكسرات الصحية، يحتوي قشر اللوز على مواد كيميائية طبيعية تساعد خلايا الدم البيضاء في اكتشاف الفيروسات ومهاجمتها بأسرع وقت قبل الانتشار في الجسم، كما أن اللوز غني بالريبوفلافين والنحاس، والتي تساعد في إنتاج الطاقة، إضافة إلى أن اللوز مصدر طبيعي جيد لحمض الفوليك، وهو أمر حيوي للنمو الصحي لمخ الطفل وجهازه العصبي.

فيتامين أشعة الشمس

يساعد فيتامين أشعة الشمس في تقليص أعراض كورونا الشديدة من طريق تعزيز جهاز المناعة، وفقاً لدراسة أجريت في الدنمارك، وجد الباحثون أن فيتامين (د) يلعب دورًا رئيسيًا في العملية المعقدة حيث تصبح الخلايا التائية جاهزة ومستعدة لمهاجمة ومكافحة الفيروس وعدم تعرض المرأة للأعراض الشديدة الناتجة من كوفيد 19.

الزنك

وجدت دراسة حديثة أن النساء الحوامل المصابات بـ كوفيد 19 اللواتي تناولن مكملات الزنك بمجرد أن بدأت الأعراض عليهن، يتعافين بشكل أسرع من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.