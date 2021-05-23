للمرة الأولى منذ إعلان الطلاق.. خاتم زواج بيل جيتس لا يزال في أصبعه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة «مايكروسوفت»، بيل جيتس، في العلن لأول مرة منذ إعلان طلاقه من «ميليندا»، كما بدا أن خاتم زواجه لا يزال في إصبع يده اليسرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إنه «شوهد مؤسس شركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 65 عاما، في مانهاتن، السبت، بعد أن طار إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي بنيويورك في اليوم السابق مع العديد من رفاق السفر، بما في ذلك امرأة يعتقد أنها ابنته الصغرى فيبي، وصديقها تشاز فلين».

«جيتس» يظهر ملتحيا بعد رفع نيويورك إجراء ارتداء الأقنعة للوقاية من «كورونا»

وظهر «جيتس» ملتحيا، بعد أن رفعت نيويورك إجراء ارتداء الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن إجراءات الطلاق بدت بعيدة عن «جيتس»، لكنه لا يزال يضع خاتم الزواج بشكل بارز في يده اليسرى.

وأعلن بيل وميليندا جيتس، في وقت سابق من الشهر الجاري، طلاقهما بعد 27 عاماً من الزواج، وقال الزوجان: «لم نعد نعتقد أنه يمكننا أن نكبر معا بوصفنا زوجين».

وأضاف الزوجان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بعد قدر كبير من التفكير، والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قراراً بإنهاء زواجنا».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمركية، كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري، تفاصيل جديدة عن قضية الانفصال.

وأشارت المعلومات إلى أن ميليندا جيتس كانت تعد للانفصال منذ فترة طويلة، وأنها كان لديها مخاوف من علاقة زوجها برجل الأعمال الذي أدين بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين.

وقالت «وول ستريت»، إن ميليندا، كانت تناقش قضية الطلاق مع المحامين منذ عام 2019 على الأقل، واتصلت بالعديد من مكاتب المحاماة في وقت واحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.