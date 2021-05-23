لشعر ناعم وقوي عليك بالقهوة كمشروب وقناع تجميلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تُظهر الإحصاءات أن سكان العالم يستهلكون أكثر من 400 مليار كوب من القهوة سنوياً. وقد أثبتت الدراسات الأخيرة أن فوائد القهوة لا تقتصر على مفعولها المنبّه والمنشّط ولكنها تتمتع أيضاً بمفعول معزّز لنمو الشعر في حال استهلاكها يومياً باعتدال. إليكم التفاصيل.

ترتبط العناية بالشعر بشكل مباشر بأسلوب حياتنا ونظامنا الغذائي من جهة، وبالمكوّنات التي تدخل في تركيبة مستحضرات العناية التي نستعملها من جهة أخرى. وقد كشفت الدراسات الجديدة أن القهوة من المكونات الضروريّة للحفاظ على صحة الشعر، فيما يشير الخبراء إلى أن فوائد القهوة بالنسبة للشعر مرتبطة بشكل مباشر بمكوّنها الأساسي وهو الكافيين، وفق ما ذكر موقع "العربية".

يساهم استهلاك الكافيين في تنشيط آليّة تدفّق الدم باتجاه فروة الرأس، ما يؤمّن وصول الأوكسيجين والعناصر الغذائيّة إلى بصيلات الشعر ويحمي هذا الأخير من الجفاف والتساقط وفقدان الحيوية. تعمل مادة الكافيين أيضاً على إبطال مفعول هرمون DHT المسؤول عن تساقط الشعر كما أنها مفيدة جداً للعناية بالشعر المتموّج والمجعّد.

وتتوفر في الأسواق العديد من مستحضرات العناية بالشعر التي يدخل الكافيين في تركيبتها، وهي تساهم في الوقاية من تساقط الشعر كما تعزّز كثافته ونموّه. لكن الحصول على نتائج مفيدة في هذا المجال يرتبط بالمواظبة على استعمال هذه المستحضرات من شامبو والبلسم "كونديشنر" وأقنعة لمدة 3 أشهر على الأقل.

من الممكن أيضاً الاستعانة ببقايا القهوة أو ما يعرف بالتفل لتدليكه على جذور الشعر وفروة الرأس بعد الشامبو، فهو يسمح بمحاربة القشرة ومعالجة مشكلة الشعر الدهني. ويساهم استعماله بانتظام في الحفاظ على نظافة الشعر لفترة أطول وعلى مظهره الصحي.

القهوة في أقنعة تعتني بالشعر

تدخل القهوة السريعة التحضير في تركيبة العديد من الأقنعة الطبيعية المخصصة للعناية بالشعر. وهي عند اختلاطها بمكونات أخرى مفيدة تؤمن علاجاً مثالياً في هذا المجال.

قناع القهوة وزيت جوز الهند

يساعد هذا القناع في تعزيز نمو الشعر وتغذيته بالعمق. لتحضيره يكفي تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند لتصبح صيغته سائلة ومن ثم خلطه جيداً مع ملعقتين كبيرتين من القهوة السريعة التحضير وحبة من البيض. يُطبّق هذا القناع بواسطة فرشاة من جذور الشعر حتى أطرافه، على أن يتم تدليك الشعر بعدها وترك القناع عليه لحوالي 10 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء وغسل الشعر بالشامبو الذي تستعملونه عادةً.

قناع القهوة والزبادي

يتمتع هذا القناع بمفعول مرطّب للشعر ومعزّز لنعومته ولمعانه. لتحضيره يكفي خلط مقدار فنجان من الزبادي مع ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة السريعة التحضير وبضع قطرات من عصير الليمون. يُطبّق هذا القناع من جذور الشعر حتى أطرافه ويُترك عليه لمدة نصف ساعة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.

قناع القهوة وزيت الزيتون

يعمل هذا القناع على تغذية فروة الرأس وهو يحمي أطراف الشعر من التقصّف. لتحضيره يكفي خلط مقدار فنجان قهوة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة السريعة التحضير. يُطبّق هذا القناع على الشعر الرطب الذي يغلّف بعدها بقبعة حمام بلاستيكية ويُترك لمدة نصف ساعة قبل شطفه جيداً بالماء الدافئ ثم غسله بالشامبو.