حورية فرغلي تكشف عن مرضها: جالي 7 أورام والأطباء قالولي مستحيل تخلفي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن أنها خضعت لعمليات جراحية لإزالة 7 أورام ليفية منها ورم داخل منطقة الرحم، والذي سيجعلها لا تنجب أطفالًا، بحسب ما أكدت لها الطبيبة المعالجة.

وقالت حورية فرغلي خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس»، والذى يذاع على «قناة الحياة» ،إنها كانت تعاني من أورام ليفية وبعدها اكتشفت أن لديها ورم داخل الرحم، وأخبرتها الطبيبة المعالجة أن إزالته سيجعل رحممها لا يمكن أن يحمل طفلا وأنها من المستحيل أن تنجب.

وأضافت خلال اللقاء أنها كانت تشعر بأنها لن تعود للحياة بعد إجراء العملية مؤكدة: «وصيت أخى وأمى أن أُدفن فى مصر، وكل ماأملك يذهب لبنات أخى، وكان أخى وبنته هما المرافقان معى فى المستشفى، وجاءت أمى بعد بضعة أيام، ولكن بسبب الجو وكورونا جعلتها تعود مرة أخرى».

وتابعت حورية فرغلي أنها لم تتمكن من توفير تكاليف العمليات الجراحية التي أجرتها خلال الفترة الماضية، إلا بعد بيعها الفيلا التي تملكها، ثم قامت بإجراء 4 عمليات وظلت في أمريكا لمدة 4 شهور على حد قولها.

وأشارت الفنانة إلى أن الفنانة والمنتجة رانيا محمود ياسين هي الشخص الأقرب لها في الوسط الفني، مؤكدة أنها لم تتركها لحظة خلال فترة مرضها. ب

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وواصلت: «كنت بتابع كل اللي بيكتب عني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سفري لأمريكا.. وحزنت لما شبهني الناس بأن أنفي ستكون مثل أنف مايكل جاكسون وكنت بتصل برانيا محمود ياسين وأقول ليها ردى بدل منى».

وظهرت حورية فرغلي خلال الساعات الماضية عبر مجموعة من الصور نشرها الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما وعلق عليها: «قام المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة خاصة لتهنئة الفنانة الرائعة والمحبة والقديرة وصاحبة القلب النقي حورية فرغلي على نجاح العملية وعودتها بسلام».