حورية فرغلي: الكل تخلى عني وبعت فيلتي عشان أتعالج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة حورية فرغلى عن الصعوبات والعثرات التي واجهتها خلال رحلة علاجها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقبل أسبوعين، وصلت حورية فرغلي إلى القاهرة قادمة من أمريكا بعد نجاح عملياتها الأخيرة في الأنف.

وكشفت الفنانة خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، أنها لم تتمكن من توفير تكاليف العمليات الجراحية التي أجرتها خلال الفترة الماضية إلا بعد بيعها الفيلا التي تملكها، ثم قامت بإجراء 4 عمليات، وظلت في أمريكا لمده 4 شهور على حد قولها.

وأشارت «فرغلي» إلى أن الفنانة والمنتجة رانيا محمود ياسين هي الشخص الأقرب لها في الوسط الفني أؤكدة أنها لم تتركها لحظة خلال فترة مرضها.

وتابعت «كنت بتابع كل اللي بيكتب عني على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سفري لأمريكا.. وحزنت لما شبهني الناس بأن أنفي ستكون مثل أنف مايكل جاكسون وكنت بتصل برانيا محمود ياسين وأقول لها ردى بدل منى».

كما أكدت أن جميع من كانوا حولها من أصدقائها تخلوا عنها لدرجة أن هاتفها أصبح لا يرن إلى أن ذهبت إلى دكتور مصري من الإسكندرية وقال لها حلي مشكلتك دى عند دكتور في شيكاغو في أمريكا.

أحدث ظهور لـ حورية فرغلي عقب نجاح عمليتها الجراحية (صور)

وكان الأب بطرس دانيال قد نشر خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور أثناء زيارته لـ«حورية» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا: «قام المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة خاصة لتهنئة الفنانة الرائعة والمحبة والقديرة وصاحبة القلب النقي حورية فرغلي على نجاح العملية وعودتها بسلام».

وأضاف رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: «نطلب من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء».