شبيهة دينا الشربيني تظهر في حفل زفاف الجونة الذي أحياه عمرو دياب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت إحدى الفتيات بحفل الزفاف الذي أحياه الفنان عمرو دياب أمس، حيث انتشرت صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة دينا الشربيني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها شبيهة الفنانة دينا الشربيني، حيث ظهرت فتاة منذ شهور في مقطع فيديو مصور لعدة ثوان، وهي ترقص على أحد الشواطىء، مرتدية مايوه بكيني، وتلف جسدها بشال، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إن كان الفيديو للفنانة دينا الشربيني أم لفتاة تشبهها، قبل الكشف أنها هي دينا الشربيني.

حفل الزفاف يثير حالة من الجدل

وكان حفل الزفاف الذي أحياه عمرو دياب، تسبب في حالة من الجدل أمس بسبب حضور مجموعة من نجوم الفن للحفل في نفس يوم وفاة الفنان سمير غانم، حيث قاموا بالرقص على أغاني عمرو دياب، مما جعل الجمهور يهاجمهم لعدم مراعاة مشاعر أسرة الفنان سمير غانم.

إلهام شاهين ترد على الانتقادات الموجهة إليها

وردت الفنانة إلهام شاهين على هذه الانتقادات، مؤكدة أن الصور التي ظهرت فيها من عشاء في مطعم بالجونة مع ضيوف من دولة سوريا قبل وفاة الفنان سمير غانم بيوم واحد، مضيفة «وبمجرد علمنا بخبر الوفاة نزلنا فورًا للقاهرة وحضرنا الجنازة والدفنة، الله يرحمه».

ونعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان سمير غانم عقب وفاته مساء يوم الخميس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقولها: «الله يرحم الفنان الكبير والكوميديان العظيم سمير غانم، رمز البهجة والسعادة، فنان جميل يشع الفرح في كل مكان يتواجد فيه، سنفتقده كثيرًا وربنا يصبر بناته دنيا و إيمي، و يشفي دلال عبدالعزيز ويقومها بالسلامة إن شاء الله يارب».

كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على «فيس بوك»، من فيلم احترس عصابة النساء مع سمير غانم، وعلقت عليه بقولها:« وداعًا سمير غانم، من فيلم احترس عصابة النساء، سمير غانم كان عامل فيه شخصية جميلة جدًا ومختلفه جدًا جدًا، فيلم من بطولة سمير غانم، إلهام شاهين، سوسن بدر، أرجو إننا ندعي للفنان الكبير ملك الكوميديا سميرغانم».