الامارات | حصاد أفلام العيد.. رامز جلال في الصدارة ودينا الشربيني تخيّب الآمال

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد أفلام العيد.. رامز جلال في الصدارة ودينا الشربيني تخيّب الآمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في موسم علق عليه بعض صنّاع السينما الآمال، انطلقت في عيد الفطر بمصر ثلاثة أفلام بدور العرض، وسط إجراءات احترازية مشددة، وجمهور لا يتعدي 50% من القاعات، إضافة إلى حد أقصى من الوقت لا يزيد على الساعة التاسعة مساءً.

ومع ذلك جازف البعض بطرح أفلامه، ولكن يبدو أن المجازفة أتت ثمارها لدى البعض، إذ حققت الأفلام المعروضة رغم كل الظروف إيرادات لا بأس بها، وأكثر من توقعات المنتجين الذين تخيلوا أن الجمهور قد يحجم تماماً عن الذهاب لدور العرض خوفاً من فيروس «كورونا».

وجاء في مقدمة الأعمال المتنافسة، التي اعتلت صدارة الإيرادات فيلم «أحمد نوتردام»، الذي يلعب بطولته رامز جلال وغادة عادل، وتجاوز الفيلم يومياً خلال العيد حاجز المليون جنيه، ووصلت لنحو 1.5 مليون جنيه.

ولكن مع انتهاء موسم العيد وعودة الحياة لطبيعتها وانتهاء الإجازات هبطت إيرادات الفيلم لنحو 700 ألف جنيه يومياً.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي رعب كوميدي حول جريمة غامضة تحدث للبطل ويتسبب فيها خالد الصاوي، إذ يجسّد شخصية قاتل محترف ويحاول «أحمد نوتردام» أن ييرئ نفسه ويزج بالقاتل الحقيقي في السجن.

والفيلم من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم، وكان العمل قد تأجل أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، قبل أن يتقرر طرحه بشكل نهائي في موسم عيد الفطر المبارك الماضي. وفي المركز الثاني جاء فيلم «ديدو»، الذي يلعب بطولته كريم فهمي، وتجاوز الفيلم يومياً حاجز 800 ألف جنيه تقريباً خلال العيد. وانخفضت الإيرادات أخيراً لتصل إلى 500 ألف فقط يومياً.

والفيلم يلعب بطولته بجانب كريم فهمي كل من حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، والعمل من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.

ويدور فيلم «ديدو» حول مجموعة من الشباب يحاولون اقتحام منزل عالم شهير فيحولهم بحجم عقلة الإصبع.

بينما جاء مخيباً للتوقعات وفي ذيل القائمة بفارق كبير عن الفيلمين السابقين فيلم دينا الشربيني «ثانية واحدة»، إذ حل في المركز الثالث وحقق الفيلم حتى إيرادات ضعيفة خلال ذروة الموسم، إذ بلغت ما مجموعه مليوناً و500 ألف جنيه على مدار الأيام الأولى.

والفيلم بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، علا رشدي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم فتحي عبدالوهاب وأحمد الفيشاوي، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

ومازال فيلم «وقفة رجالة» في المنافسة رغم مرور أسابيع طويلة على عرضه، وجاء في المركز الرابع خلال إيرادات هذه الفترة.

والفيلم يلعب بطولته ماجد الكدواني وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام وسيد رجب وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

سوء حظ

لازم فيلم «ديدو» سوء حظ من قبل، إذ كان من المفترض عرضه في بداية 2020 ولكن بسبب عدم الانتهاء من عمليات الغرافيك وعدم جاهزيته للعرض وقتها، ثم مداهمة فيروس كورونا تأجل لأجل غير مسمى حتى قرر منتجه أحمد السبكي وبطله كريم فهمي أن يعرضاه أياً كانت النتائج.

• أحداث فيلم رامز في إطار تشويقي - رعب - كوميدي حول جريمة غامضة.

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