الامارات | عاشق الحياة ومنشد الأغاني.. رواية مصورة عن ميركوري

شكرا لقرائتكم خبر عن عاشق الحياة ومنشد الأغاني.. رواية مصورة عن ميركوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستحكي رواية مصورة جديدة قصة حياة فريدي ميركوري المغني الرئيس الراحل في فرقة كوين من وجهة نظره بدءاً من طفولته في زنجبار، وإلى أن أصبح واحداً من أشهر نجوم الروك في العالم.

وتعاونت شركة «زد2 كوميكس» مع شركتي يونيفرسال ميوزيك جروب وأغاني ميركوري المحدودة من أجل إصدار رواية «فريدي ميركوري: لوفر أوف لايف، سينجر أوف سونجز» «فريدي ميركوري: عاشق الحياة ومنشد الأغاني» التي تصفها بأنها «أول رواية مصورة على الإطلاق تحتفي بواحد من أعظم الشخصيات التي عرفها عالم الموسيقى».

وستلقي الرواية، التي ستصدر في نوفمبر المقبل، الضوء على حياة ميركوري على المسرح وبعيداً عنه.

وقالت «زد2 كوميكس» في بيان: «ستُروى القصة بكلماته، وسيعطي كل فصل فيها لمحة عن جوانب حياته العديدة».

وتوفي ميركوري عام 1991 بسبب التهاب رئوي له علاقة بمعاناته من مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

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