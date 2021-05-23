الامارات | بدور القاسمي تروي حكايات مدن تملؤها الكتب

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي تروي حكايات مدن تملؤها الكتب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، كتابها «العاصمة العالمية للكتاب» الصادر عن دار كلمات، التابعة لمجموعة كلمات للنشر، والموجه بطبعتيه العربية والإنجليزية للأطفال.

ويمتاز الكتاب بأسلوبه القصصي المشوّق، وصياغته الأدبية، ورسوماته التي قدمتها الفنانة دينيس دامانتي، ليكون مادة إبداعية تعرّف الأجيال الجديدة على المبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب التي تشرف عليها منظمة اليونسكو، وتختار من خلالها مدينة عالمية كلّ عام لتنال هذا اللقب، ما يفتح الآفاق أمام الأطفال للاطلاع على مدن العالم الثقافية التي فازت بهذا اللقب منذ انطلاق المبادرة في عام 2001.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، خلال جلسة تفاعلية، نظمت أول من أمس، مع صغار مشاركين في فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، أن «الأدب يمكن له أن يرسم ملامح مدنٍ جميلة، ويغرس في داخل الأطفال شغفاً تجاه المعرفة والثقافة، ويقرّبهم أكثر للكتاب والمطالعة»، معتبرة أن تعريف الأجيال الجديدة بالقضايا الثقافية الكبيرة والمهمة بشكل مبسّط يجعلهم مساهمين في تحقيقها وإنجازها مستقبلاً.

وأضافت: «استطاع الإصدار الجديد أن يطرح الرسائل الكبيرة التي تتبناها الشارقة في حِراكها الثقافي الذي انطلق قبل أربعة عقود برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن يرسّخها في نفوس ووعي الأجيال الجديدة بشكل مبسّط وسلس تمكّنهم من التعرّف عن قرب على مكانة الشارقة وحضورها الثقافي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

ودعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤلفين إلى تبسيط الأفكار الكبيرة والمهمة للأجيال الجديدة، وتعزيز النتاج الإبداعي الذي يكرّس لدى الصغار الوعي بضرورة الاهتمام بالقراءة والكتاب.

ورافق حفل إطلاق الكتاب جلسة قرائية قدمتها الشيخة بدور القاسمي للأطفال الزائرين لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي ينظم تحت شعار «لخيالك» حتى 29 الجاري في مركز إكسبو الشارقة، إذ تفاعل المشاركون مع روايتها للقصة والأحداث التي نقلتهم إلى مدن تملؤها الكتب، مستمتعين بحبكة وأسلوب النص.

وكانت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، يرافقها الأمين العام للاتحاد خوسيه بورغينو، قد شهدت أخيراً، حفل تسلّم العاصمة الجورجية تبليسي للقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2021 من العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي عقد في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

• رافق حفل إطلاق «العاصمة العالمية للكتاب» جلسة قرائية.

• الأدب يغرس في داخل الأطفال شغفاً تجاه المعرفة والثقافة.

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