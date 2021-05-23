الامارات | قصائد نبطية في منتدى شعراء الفجيرة الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن قصائد نبطية في منتدى شعراء الفجيرة الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، منتدى شعراء الفجيرة الأول، تحت شعار «محمد بن زايد.. فخر الوطن».

وشاركت في المنتدى نخبة من شعراء الفجيرة، هم: سعيد سبيل الظنحاني، وعبدالله بن فهم الحمودي، ومحمد خميس السويدي، وحسن علي الصريدي، وأحمد بن ضاحي الكندي، ومحمد عبدالله الكندي، والدكتور سيف سالم المزروعي، وعبدالله بن فرحان الكعبي.

واستهلت فعاليات المنتدى بقراءات شعرية نبطية، تنوعت أغراضها بين حب الوطن وقضايا المجتمع، إضافة إلى قصائد عاطفية ووجدانية رقيقة المعاني، كما عبر الشعراء في قصائدهم عن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي نذر نفسه لرفعة الإمارات وشعبها.

وقال رئيس الجمعية، خالد الظنحاني، إن منتدى شعراء الفجيرة الأول يعزز الاهتمام بالأدب والشعر الشعبي، بمختلف ألوانه وأشكاله، بهدف المحافظة على الموروث الشعري الإماراتي، واستقطاب المواهب الشعرية في الفجيرة، موضحاً أن شعار الدورة الأولى للمنتدى يحتفي بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودوره الكبير في تعزيز معاني الانتماء إلى تراب الوطن الغالي. من جهتها، أشارت مديرة بيت الشعر في الفجيرة، الشاعرة سليمة المزروعي، إلى أهمية المنتدى في تسليط الضوء على أهم الأسماء الشعرية في الإمارة، وتعزيز حضورها الأدبي في المشهد الثقافي المحلي، إضافة إلى الاحتفاء بها وتكريمها لتشجيعها على الاستمرار في العطاء الوطني.

وفي ختام المنتدى، كرّم الظنحاني والمزروعي الشعراء المشاركين بدرع «مسبار الأمل» للتميز الشعري.

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