الامارات | جدّات نجمات في الصين.. «العمر مجرد رقم»

شكرا لقرائتكم خبر عن جدّات نجمات في الصين.. «العمر مجرد رقم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «العمر مجرد رقم».. في سن الـ76، أصبحت سانغ زيتشو، من المؤثرات اللواتي يكسبن المال، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بفضل مقاطع الفيديو التي تبثها ويشاهدها ملايين الفضوليين.

واضعة نظارتين شمسيتين، تمشي هذه السبعينية التي تبدو أصغر بـ10 سنوات من سنها، بثقة بفستانها الأسود الأنيق على أرضية قاعة لتدريب الرقص في بكين. وتتزامن تحركاتها مع حركات المتقاعدات الأخريات اللواتي يرافقنها.

وتشكل هؤلاء الجدّات مجموعة «فاشن غراندماز»، التي اشتهرت بفضل مقاطع الفيديو القصيرة التي تصوّر حياة المسنين بشكل مبدع.

وقالت سانغ: «يقول معجبونا الشباب إنهم لا يخافون من الشيخوخة بعد رؤية الجدات مثلنا يعشن حياة عصرية وسعيدة».

وتضم هذه المجموعة 23 عضواً، أصغرهن سناً خمسينية.

وأثارت شهرتهن اهتمام العلامات التجارية التي رأت فيهن وسيلة للوصول إلى جمهور أكبر سناً.

وأوضح وكيل أعمالهن هي دالينغ: «يمكنهن بيع 200 وحدة من منتج معين في غضون دقيقة واحدة من بدء البث». في المقابل، يحصلن على عمولة على المبيعات.

كما أن المقاطع التي يظهرن فيها تنقل رسائل إيجابية، مثل «الجمال ليس حكراً على الشباب»، مع التطرّق أيضاً لموضوعات أكثر جدية على غرار الدعوة إلى وقف العنف المنزلي.

ويُظهر أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهن رجلاً يرفع يده لضرب شريكته في أحد المتاجر، قبل أن تمسك مسنة غاضبة بذراعه وتستدعي حراس الأمن ليأخذوه بعيداً.

ومع تشيّخ المجتمع الصيني، وزيادة متوسط العمر المتوقع في الصين، من المتوقع أن يمثل أولئك الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً ثلث سكان البلاد بحلول عام 2050.

ورأى باين شانغيونغ، وهو رئيس شركة تساعد المسنين على الترويج لأنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في هؤلاء النجمات الجديدات نعمة.

وتابع باين أن «صناعة الإنترنت في الصين تُكسب المال لجميع الفئات»، من رجال ونساء وشباب وحتى الأهالي «لكن ليس (بعد) كبار السن».

وتمثل «المسنات» سوقاً كبيرة تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولارات وفق شركات متخصصة. وتقدم شركة «باين» دروساً عبر الإنترنت لكبار السن في الغناء والرقص وحتى «الكونغ فو».

ومع تفشي الوباء، أمضى المتقاعدون وقتاً أطول على الإنترنت للترفيه أو التسوّق.

وهذا الجيل هو أول من استفاد من التعليم العالي بعد فوضى «الثورة الثقافية» (1966-1976). وخلال ذلك العهد، أرسل الرئيس ماو تسي تونغ الملايين من «المثقفين الشباب» للتعلم في الأرياف، في ظروف قاسية جداً في بعض الأحيان.

وبقيت جامعات البلاد مغلقة لمدة 10 سنوات.

والمسنون اليوم «أكثر ثراءً» من الأجيال السابقة، و«أكثر علماً»، حسب رئيس شركة «بكين داما تكنولوجي» باين شانغيونغ.

• 23 عضواً في مجموعة «فاشن غراندماز» أصغرهن سناً خمسينية.

انتقام صغير من الشباب

تملك الجدة روان ياكينغ، البالغة 58 عاماً، قناة خاصة بها، وتستخدم هاتفاً من طراز «آي فون» للوصول إلى أكثر من ستة ملايين معجب وهي تتجول في تاريخ بكين وثقافتها. وإظهار نفسها على الشبكات الاجتماعية هو أيضاً بمثابة انتقام صغير لها من الشباب، لأنه «في كثير من الأحيان، يعتقد الشباب أن المسنين لا يعرفون شيئاً»، وفقاً للجدة روان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news