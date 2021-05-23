الامارات | خبيرة ألمانية تحذّر من قلة حركة الأطفال بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة ألمانية تحذّر من قلة حركة الأطفال بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت خبيرة الأطفال الألمانية، كيرستين هولتسه، من تأثير قلة الحركة بسبب جائحة «كورونا» في الصحة البدنية والنمو العقلي للأطفال.

وفي مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» الألمانية أمس، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الطفولة الألمانية: «تعلم الأساسيات الحركية له سن ذهبية لا ينبغي تأجيله ببساطة».

وأضافت طبيبة الأطفال أن الأسباب التي أدت إلى منع الأطفال من الحركة التي يحتاجون إليها من أجل نموهم الصحي، أسباب وجيهة «لكن الرياضة هي أساس لمهارات تكميلية، فإذا لم يتعلم الأطفال التسلسلات المعقدة للحركة، وتعلموها من خلال أنشطة رياضية مثل جمباز الأطفال، فإنهم سيجدون صعوبة لاحقاً في التعامل مع عمليات التفكير المعقدة».

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