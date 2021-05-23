الامارات | الصين تودّع مبتكر الأرز الهجين

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تودّع مبتكر الأرز الهجين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مهندس زراعي اعتُبر بطلاً قومياً صينياً، لمساعدته في تطوير أرز هجين وإزالة مخاوف النقص في الإمدادات الغذائية للملايين في أنحاء العالم، عن 90 عاماً، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ويعود الفضل إلى يوان لونغبينغ، المعروف في الصين بـ«مبتكر الأرز الهجين»، في زراعة أول سلالة أرز هجين عالية الإنتاجية في العالم، عام 1973.

وقالت «شينخوا» إن يوان توفي بمستشفى في تشانغشا عاصمة إقليم هونان، موضحة أنه كان يعاني مرضاً غير محدد. والأرز الهجين الذي يمكن أن ينتج 20% أكثر مما تنتجه الأصناف التقليدية، تمت زراعته لاحقاً على نطاق واسع في الصين ومناطق زراعة الأرز حول العالم. ويُعزى إليه الفضل في المساعدة في تقليص المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات الغذائية في الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

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