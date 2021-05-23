قائمة بعلاجات كورونا التي تم إيقافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

لقد مر أكثر من عام منذ أن كنا نحارب فيروس كورونا، مع عدم وجود علاج دقيق، يقوم الخبراء الطبيون بإعادة استخدام الأدوية والعلاجات للتخفيف من بعض الأعراض المرتبطة بالمرض، ومع ذلك ، مع وجود أدلة قليلة تقريبًا، تم العثور على معظم هذه العلاجات غير فعالة إلى حد كبير، وتم إيقاف استخدامها.

تم الآن إسقاط العلاج بالبلازما، الذي كان مثبتًا منذ فترة طويلة على أنه علاج مفيد لفيروس كورونا، من إرشادات الإدارة السريرية، مما أثار حفيظة العائلات والمرضى المعنيين، ومع ذلك ، فهي ليست الخطة العلاجية الوحيدة التي تم التراجع عنها، على مدار العام، جرب الأطباء أيديهم في علاجات متعددة، لكن بعضها فقط مفيد باستمرار، نقدم لك بالتفصيل جميع العلاجات وخطط العلاج التي تم تجربتها، فقط ليتم إيقافها لاحقًا وفقا لموقع timesofindia.

لماذا تم إلغاء علاج البلازما؟

حتى وقت قريب، كانت وسائل التواصل الاجتماعي تغمرها طلبات الحصول على بلازما النقاهة من مرضى كوفيد المتعافين، والذي كان يُفترض أنه علاج منقذ للحياة لمرضى COVID المصابين بأمراض خطيرة، ومع ذلك، فقد وُجد أن استخدام وفوائد بلازما النقاهة في التعافي من مرض كوفيد أو العلاج بالبلازما محدودة، وتم إيقافه كخطة علاج كورونا.

تأتي المراجعة في الإرشادات بعد أن لوحظ أن العلاج بالبلازما لم يفيد التعافي السريع لمرضى كورونا، ولم يكن يبشر بالخير في الحد من تطور المرض أو الوفيات، كانت هناك أيضًا قيود تحيط باستخدامه - لا يمكن لكل مريض مصاب استخدامه، ولا يمكن لكل مريض مصاب بفيروس كوفيد أن يتبرع به.

هيدروكسي كلوروكوين

هيدروكسي كلوروكين (HCQ) ، دواء لعلاج الملاريا المضاد للفيروسات، كان يعتبر إلى حد كبير رائدا في مستوى الرعاية العلاجية وسرعان ما تم طرحه، ومع ذلك، كان استخدام نفس الشيء موضع تساؤل مرارًا وتكرارًا من منظمة الصحة العالمية، بل إن البعض لاحظ نتائجها "الأقل" في حالات كوفيد، في النهاية، تم رفض الدواء بعد اكتشاف اختلافات في استخدامه الوقائي.

وأكد تقرير نُشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية (NEJM) أن هذه الطريقة لا تعمل مع المرضى ذوي الحالات الحرجة، علاوة على ذلك، في دراسة أخرى أجريت في نيويورك، والتي كانت بؤرة للعدوى، لوحظ أن استخدام HCQ لم يُظهر نتائج مكثفة بل تسبب في حدوث آثار جانبية معينة لم نشهدها من قبل.

في تقرير آخر أجراه باحثون فرنسيون، لوحظ أن HCQ لم يساعد في تخفيف إجهاد الحالات الحرجة ولم يمنع المرضى من الإصابة بضائقة تنفسية حادة.

إيفرمكتين

كان إيفرمكتين، وهو دواء شائع مضاد للطفيليات، جزءًا من مجموعة علاج كوفيد حتى منذ فترة، ومع ذلك، لا يزال الاستخدام المبكر لنفسه شائعًا في العديد من الدول، وهو أمر مشكوك فيه.

حذرت منظمة الصحة العالمية أيضًا السلطات من الاستخدام العشوائي للإيفرمكتين في حالات كورونا، ما لم تكن جزءًا من تجربة إكلينيكية، لم تكن هناك أبحاث أثبتت أن الإيفرمكتين آمن وفعال، أو أنه مفيد في خطط علاج كورونا، لا يُعرف الدواء المضاد للطفيليات بأنه يسبب بعض الآثار الجانبية فحسب، بل لاحظت الدراسات السريرية العالمية أن العقار ينقصه "نهج الأمان"، مما جعل الأطباء يترددون في صرف الدواء.

يعتقد بعض الأطباء أيضًا أنه لمعالجة عدوى كبيرة مثل COVID-19 ، يحتاج المرء إلى جرعة قوية وأقوى من دواء مثل الإيفرمكتين، والذي لا يزال يُظهر مساعدة محدودة ويقع خارج الحدود التنظيمية وقد يؤدي إلى حدوث تسمم، ومن ثم، فقد تم تقليص استخدام الإيفرمكتين إلى حد كبير ولم يظهر أي تأثير يذكر في وقف نمو الخلايا الفيروسية أو تقليل شدته.

استخدام مضادات الفيروسات لوبينافير / ريتونافير

في وقت مبكر خلال فترة الوباء، تم استخدام مزيج الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية، Lopinavir / Ritonavir على نطاق واسع عبر البلدان بعد أن أشارت الأدلة إلى فوائدها، ومع ذلك، فقد ظهر الدواء أيضًا في دائرة الضوء بعد أن دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف أدوية فيروس نقص المناعة البشرية بعد تجاربها التضامنية.

مرة أخرى، مثل الكثير من الأدوية الأخرى، كان هناك استخدام محدود لمزيج لوبينافير / ريتونافير، ضد كورونا، في حين أنه أيضًا دواء مضاد للفيروسات، فقد استمرت الدراسات لإثبات أن الدواء أدى إلى انخفاض ضئيل أو معدوم في معدل وفيات مرضى COVID-19 في المستشفيات مقارنة بمستوى الرعاية، وبالتالي، تم منع استخدامه بشكل كبير.

المضادات الحيوية مثل أزيثروميسين ودوكسيسيكلين

بينما يستمر وصف الأدوية مثل أزيثروميسين والدوكسيسيكلين لمرضى COVID الذين يعانون من أعراض خفيفة أثناء الرعاية المنزلية، كانت هناك دراسات متعددة أبرزت آثارها المحدودة في كبح نمو الفيروس.

على الرغم من أن آثارها العلاجية لم يتم تحديدها أو مراجعتها رسميًا بعد، فقد شكك الكثير من الدراسات المستقلة والباحثين المدعومين من الأطباء في استخدام دورة العلاج بالمضادات الحيوية في تقليل أعراض كوفيد أو شدتها، ومع ذلك، يؤكد الخبراء الطبيون أن هناك حاجة إلى بروتوكولات مناسبة يتم اتباعها لأنها يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بالعدوى البكتيرية المتراكبة فوق كوفيد.

كورونيل

كان كورونيل، وهو علاج تقليدي لـ كوفيد مدعومًا من الخبراء، في حين تم تسويق استخدام نفس المنتج على أنه معزز مناعي، فقد نشأ الجدل عندما قالت منظمة الصحة العالمية إنه لم يتم النظر في أي من العلاجات التقليدية أو الموافقة عليها لعلاج COVID.