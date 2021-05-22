طفلة تمشي بحيوان مفترس في الشارع ومتابعون: «داحنا بنخاف من القطط» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير أظهر طفلة سعودية، وهي تصطحب معها حيوانًا مفترسًا (فهد) بأحد شوارع المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تمشي في أحد شوارع المملكة السعودية، وهي تمسك بحبل مربوط فيه «حيوان الفهد» المفترس، بعدما أنزلته من سيارة، ثم سحبته بقوة بسبب سرعته في المشي.

الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا، دفع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالمملكة العربية السعودية، للتعليق على الأمر، حيث قال إنه رصد الواقعة وذلك خلال منشور للمركز عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وقال بيان المركز: «نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة، وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم»، موضحا: «نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة».

كما نوه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أن اقتناء الحيوانات المفترسة ممنوع تمامًا وأن عقوبة اقتنائها قد تصل إلى 10 سنوات سجن أو غرامة قدرها 30 مليون ريال.

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وتفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا مع مقطع الفيديو وكتب حساب يدعى «مامت أنس وجوجو ونينو»: «يالهويييي دانا بخاف من القطط.. إيه الجبروت ده؟ لا وماشيه تحس إنها شدة معزة مثلا».

كما تفاعل حساب شخص أخر يدعى «Abdallah Sdah Yemeny»:«معاها قلب قوي حد يلعب مع نمر».

وقال حساب آخر باسم باسم الغرباوي: «في بيت شخص ما في مخرج 3 الرياض مربي 2 أسد عمالقة في بيته ومحدش يعرف يكلمه وعور 2 عماله باكستانيين قبل كده، وفِي منه بيلفوا بيه بالعربية في الأمير تركي متداول جدا الأسوده والنمور الأيام اللي فاتت والكلاب الضخمة طبعا ولكن مش بيسبوها على حد».

بينما أبدى حساب باسم رامو شام رأيه قائلًا: «تربية الحيوان لها أسباب ولها ضرورة. لكن أصبحنا بزمن.. لا نحسد عليه التباهي.. بمخالفة سنة الكون.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. من يضمن حيوان كهذا.. قد يقتل مئات الناس بلحظة في سوق أو حديقة.. هذه العادات ليست عادات بلاد الإسلام».