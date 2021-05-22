طريقة عمل الكريم كراميل في البيت بطرق مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الكريم كراميل من الحلويات المفضلة للبعض، باختلاف طرق إعدادها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل الكريم كراميل، على طريقة الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج «زعفران وفانيلا».

المكونات

لتر لبن.

7 بيضات.

فانيلا.

نصف كوب سكر.

10 ملاعقة كبيرة سكر للكراميل.

طريقة عمل الكريم كراميل خطوة بخطوة

ذوبان نصف كوب من السكر في ربع كمية اللبن على النار.

خلط البيض مع الفانيلا مع باقي كمية اللبن ثم اضافة اللبن المذوب بالسكر وتقليبهم جيدا.

وضع سكر الكراميل في طاسة وتركه حتى يتكرمل.

إحضار قالب ووضع به الكراميل في القاع ثم خليط اللبن والبيض.

وضع القالب في صنية فرن بها ماء ساخن وإدخالها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة وتقديمه باردا.

أما الكريم كراميل الجاهز يمكن تحضيره كالتالي:

مكونات

علبتان من الكريم كراميل الجاهز.

ثلاثة أرباع من الحليب المجفف.

أربعة أكواب من الماء.

طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز

يوضع الماء في قدرٍ على النار، ويُضاف له الكريم كراميل، والحليب.

تخلط المكوّنات معا، وتترك على النار حتى تغلي.

تفرغ أكياس السكر الخاصة بالكريم كراميل في أكواب زجاجية.

يسكب خليط الكريم كراميل في الأكواب.

تدخل أكواب الكريم كراميل إلى الثلاجة، وتترك حتى تتماسك وتبرد.

وبالنسبة للكريم كراميل بالحليب:

المكونات

ظرف من الكريم كراميل الجاهز.

نصف لتر الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم.

طريقة عمل كريم كراميل الحليب

يوضع الحليب مع السكر، والكريم كراميل في قدرٍ على نارٍ معتدلة الحرارة، ويترك حتّى يغلي.

يسكب الكراميل السائل الموجود في علبه الكريم كراميل في أكواب زجاجية.

يوزع خليط الكريم كراميل على الأكواب.

يترك الكريم كراميل جانباً حتّى يبرد قليلاً، ويُدخل إلى الثلاجة حتّى يتماسك تماماً.

أما كريم كراميل بالبسكويت:

المكونات

ربع كيلوجرام من بسكويت الشاي.

ظرفان من الكريم كراميل.

كوبان من الحليب السائل كامل الدسم.

علبتان من كريمة الخفق.

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة التحضير.

ربع كوب من الماء الفاتر.

طريقة عمل كريم كراميل البسكويت

تخفق الكريمة مع الحليب، والكريم كراميل بالخلاط الكهربائي.

تذاب القهوة في الماء، ويغمس البسكويت بالخليط حتى يُصبح طريا.

يُوضع البسكويت في صينية، ويسكب خليط الكريم كراميل فوقه.

تدخل صينية الكريم كراميل إلى الثلاجة، وتترك حتى تبرد.