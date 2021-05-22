أحدث ظهور لـ حورية فرغلي عقب نجاح عمليتها الجراحية (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نشر الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عدة صور حديثة للفنانة حورية فرغلي، في إطار زيارة المركز لها، لتهنئتها على نجاح العمليات الجراحية التي أجرتها في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا وعودتها إلى مصر.

ونشر الأب بطرس دانيال، عدة صور من زيارته لـ«حورية» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا: «قام المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة خاصة لتهنئة الفنانة الرائعة والمحبة والقديرة وصاحبة القلب النقي حورية فرغلي على نجاح العملية وعودتها بسلام».

وأضاف رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: «نطلب من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء».

إطلالة حورية فرغلي

وظهرت الفنانة بشعر ويفي قصير على عكس المعتاد باللون الأسود، مع مكياج لامع وصريح، مرتدية ملابس صيفية فضفاضة مميزة بالنقوشات.

حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجراءها 4 عمليات

وكانت الفنانة حورية فرغلي، أعربت عن سعادتها البالغة بنجاح العلميات التي أجرتها في أنفها، قائلة: «حاسة إن الحمد لله ربنا شفاني بسبب دعوات الناس ليا، وحب الناس ليا، أنا كنت مسافرة أعمل العملية وقولت هتخلص في أسبوعين وهرجع، لاقيت الدكتور هناك بيقولي هتقعدي أربع شهور، وهتعملي أربع عمليات، أول عملية استغرقت 11 ساعة».

وأضافت «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، أن حالتها النفسية لم تكن جيدة، «كنت خايفة أثناء العمليات، بس هما هناك متقدمين جدًا، وفاهمين شغلهم كويس جدًا، الحمد لله بقيت أشم وأعرف الأكل اللي بأكله، حسيت أني اتولدت من جديد»، موضحة أنها تعلمت دروس كثيرة من مرضها.

وأوضحت أن أبرز ما تعملته من درس مرضها، «مش كل الناس بتحبك بجد، معدن الناس مش بيظهر غير أوقات الشدة، فيه ناس كنت على طول واقفة في ظهرهم سنوات طويلة ولما حصلت المشكلة وتعبت محدش رفع عليا سماعة التليفون»، موضحة أنها تفاجأت بنجوم كبار لم تكن تحلم أن يتحدثوا معها، ويساندونها في مرضها، ويطمئنون على حالتها الصحية باستمرار.