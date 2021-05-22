حلا شيحة بعد حذف صورها: «بسأل نفسي مستعدة أقابل ربنا ولا لأ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن الموت والثواب والعقاب، خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكذلك وفاة الفنان سمير غانم.

وشاركت الفنانة بصورة من إحدى الجنازات، وعلقت عليها: «مشهد محتاج لحظات للتأمل ووقفة طويلة مع النفس كل ما تحصل حالة وفاة من قريب أو بعيد بلاقي نفسي جوة المشهد وبتخيل اللحظة دي، لأنها مفيش مفر منها، حتيجي فجأة أو بعد مرض المهم إنها جاية وكلنا حنمر بيها، ‎وبفكر يا ترى هل أنا مستعدة للحظة دي؟! مستعدة لاستقبال عالم تاني؟ مستعدة أقابل رب العالمين؟! مشهد مرعب كأن الامتحان خلص خلاص و مستنية النتيجة».

‎وتابعت خلال منشورها عن الموت: «كل يوم بيموت من حبايبنا وأقرب الناس لينا كلنا بنحضر الدفن والعزا، طيب وبعد كدة إيه؟.. مننا اللي بيكمل عادي زي ما كان ومننا اللي مش عايز يركز في اللحظة دي ومننا اللي بيفكر شوية وخلاص بعدها بينسى، ومننا اللي مش حيعدي عليه المشهد ده كدة وخلاص، ‎أنا بسأل نفسي يا تري إحنا بنفني عمرنا في إيه وفيه مثل مشهور بيقول: العمر مش بعزأة، مركزين بس في نجاحاتنا وآمالنا ومراكزنا وفي مشاكلنا، ومطحونين في دوامة عمرها ما حتخلص، يا تري ربنا في حياتنا فعلا؟ ولا نسينا في الزحمة نفكر إننا ماشين.. ‎ليه بعد كل موقف وفاة مؤلم زي ده بننسى و بنرجع تاني لنفس الحال بتاع بكرة حبقي أحسن بكرة حصلي، ‎بكرة حرضي ربنا بجد وناس ناسية ربنا أصلا، ده حتى بقى الخلاف على الدين نفسه، ده حتى الشك اللي اتبنى جوانا من كتر البعد عن ربنا بقي يخلينا نشك في وجود ربنا أصلاً».

واستمرت الفنانة بتساؤلات استنكارية: «المعايير اتغيرت جوانا والأولويات اتلخبطت‎ مفيش آية في القران عن الدنيا إلا والكلام إن الدنيا لهو ولعب و متاع الغرور وأتحدى أي حد يلاقي غير كدة وبقول لنفسي يا ترى أنا فين من المعاني دي، وبسأل نفسي لو مسألناش نفسنا دلوقتي حنسأل إمتى،‎ الدنيا اللي حنعيشها ايام و حنفارقها و ردو متمسكين بيها.. وفجأة هنلاقي نفسنا في المشهد ده.. ‎لحظة الصدق هي دي: لمثل هذا فليعمل العٰاملون، مشغولين برأي الناس فينا وشكلنا ومكاننا وشهرتنا حتزيد إزاي ومحدش حينفعنا في اللحظة دي».

واستطردت حلا شيحة: «‎بفكر كل لحظة علشان بحب ربنا ومتأكدة إننا كلنا بنحبه وبنحب كلامه وكلنا لينا لحظات خاصة معاه سبحانه وكلنا عايزين نكون قريبين منه، وإحنا بنبعد بدل ما نقرب، حتى شهر رمضان بقي شهر لكل حاجة إلا ربنا والقرآن مع إن مفيش أهم من آيات القرآن اللي إحنا ناسيينه بقالنا كتير، وحتي لما نقراه بيعدي من غير تركيز حقيقي في معانيه، وكورونا اللي حاسة إنها دخلت حياتنا عشان تفكرنا وبردو مكملين عادي‎ مش عارفة أعدي المشهد ده كدة، وإمبارح فضلت صاحية وصليت الفجر ومش عارفة أنام بفكر في أستاذ سمير غانم الجميل اللي كنت بتفرج عليه من صغري وقبله أستاذ محمد الصغير وفكرت لو ده كان ميعادي حكون مستعدة؟! كلام صعب بس ده اللي جوايا».

تفاعل المتابعين مع حلا شيحة

وعلى الفور، تفاعل معها المتابعون، مدونين: «إنتي جميله فعلا ربنا يهدينا جميعا ويحسن ختامنا يارب»، و«جواكي طيب وجميل يا حلا ربنا يردك إليه ردا جميلا ويرحمه يا رب ويحسن خاتمتنا يا رب».

حلا شيحة تحذف صورها الجريئة

وبالتزامن مع إعلان الفنانة زواجها من الداعية، معز مسعود، قررت حلا شيحة حذف جميع صورها التي ظهرت بها بملابس جريئة عقب نزعها للنقاب والحجاب، والعودة للوسط الفني مجددًا.