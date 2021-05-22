أول صورة تجمع منة عرفة ومحمود المهدي بعد إعلان خطبتها: احتفال بالبطولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري» صورة جديدة تجمعها بـ محمود المهدي، الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بالفنانة الشابة، عقب إعلان نبأ خطبتها دون الإشارة للطرف الآخر، حيث ذهب الرواد بأن «المهدي» هو خطيبها.

وظهر الثنائي خلال الصورة المنشورة، وهما داخل تصوير أول أعمال محمود المهدي، بفيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، من بطولة منة عرفة، ووفاء عامر، وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

كما نشر «المهدي» هو الأخير الصورة ذاتها عبر حسابه الشخصي، على «إنستجرام».

إعلان خطبة منة عرفة

ونشرت الفنانة الشابة، منة عرفة، عبر حسابها الشخصي قبل أيام قليلة صورة احتوت على «دبلة الخطوبة» ودونت عليها: «لقد تمت الخطبة» دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها، كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

وأطلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، باللون الأحمر، مرتدية فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام.

من هو محمود المهدي؟

- شاب من خارج الوسط الفني حاليًا لكنه يحلم بالنجومية.

- أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، من بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

- يهتم بمتجر Icloud عبر الإنترنت.

- يتابعه أكثر من 5 آلآف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابع 68 شخص فقط، على رأسهم، محمد صلاح، منة عرفة، ومنى فاروق.

- شارك بصورة بدون منة عرفة عقب خبر خطبتها، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».