أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة.. الفطر الأسود في العين ليس منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادت أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة،لتكون الأكثر بحثًا عبر محركات البحث ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، مع تزايد حالات الإصابة، والوصول إلى ذروة الموجة الثالثة، والتي تعد واحدة من أشرس الموجات التي صاحبت الفيروس التاجي المتفشي، والتي صاحبها كذلك ظهور مرض الفطر الأسود في الهند، وكثرة الحديث عنه.

وكانت وزارة الصحة والسكان، كشفت عن أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة، والتي تتمثل في الآتي:

مرض الفطرالأسود ليس من أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة

- سيلان الأنف

- السعال مصحوب ببلغم

- التهاب الحلق

- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)

- العطس

- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

- ضيق في التنفس

- إحمرار العينين

- غثيان

- فقدان حاستي الشم والتذوق

- آلام في العظام

- ظهور طفح جلدي على الجلد

- آلام في البطن وأسفل الرقبة والكتف.

أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا عند الأطفال

وأشار الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن»، لعدة أعراض إذا ظهرت على الأطفال، تكون من أعراض فيروس كورونا الموجة الثالثة، وهي على النحو التالي:

- الرشح

- احتقان في الحلق

- كحة

- إسهال

- الشعور بالمغص

- القيء

- تقلصات في البطن

- ارتفاع في الحرارة بنسبة بسيطة

ونفى الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن»، هذا الأمر، مؤكدًا أن إصابة العين بالفطر الأسود يرجع إلى إهمال مرض السكري والاستخدام غير العقلاني للستيرويدات التى تثبط المناعة تمهد الإصابة بالفطر الأسود.

ما هو مرض الفطر الأسود في العين؟

بحس بطبيب العيون، الدكتور إيهاب نادي، فإن مرض الفطر الأسود في العين، هو فطر يصيب العين، وينتج عن العفن الموجود في البيئات الرطبة مثل التربة أو السماد، ويهاجم الجهاز التنفسي، ومن الممكن ان يؤدي إلى تلف الرئة، ويعد مرض «الفطر الأسود» من الأمراض غير المعدية، ولا ينتقل من مريض لآخر، وبالرغم من أنها ليست ضارة للكثيرين، إلا أنها من الممكن أن تسبب مضاعفات كبيرة لمرضى ضعف الجهاز المناعي.