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طريقة عمل شطة الكشرى بطريقة سهلة وبسيطة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل شطة الكشرى

يعتبر الكشري من الأكلات الشعبية ذائعة الصيت في مصر، التي يتناولها الجميع على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية، لاسيما مع إضافة الشطة إليه، فالبعض لا يستسيغ الكشري بدونها، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل شطة الكشري بطريقة سهلة وبسيطة، على طريقة الشيف هالة فهمي، مقدمة برنامج «سفرة وطبلية».

مكونات 

معلقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربع فصوص من الثوم.

أربع ملاعق من الشطة الحارة البودرة.

ملعقة صغيرة من الكسبرة.

كوبان من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الخل.

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طريقة عمل شطة الكشرى 

يوضع الزيت في إناء على النار، ثم يضاف الثوم ليتحمر، ثم يضاف إليه الخل.

يضاف عصير الطماطم، وتقلب المكونات حتى يتماسك العصير.

يضاف كل من الملح، والفلفل، والشطة الحارة بودرة، وتقلب المكونات معًا.

يضاف كل من الماء، والكسبرة.

تقدم الشطة ساخنة.

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طريقة عمل الكشري

نقدم لك طريقة عمل الكشري، على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على «سي بي سي» سفرة، كالتالي:

أرز.

عدس أسود  مسلوق نصف سلقة.

ماء مغلى.

بصل جوانح.

ملح.

زيت ذرة.

مكرونة.

حمص مسلوق.

الصوص

طماطم مبشورة.

ثوم.

زيت ذرة.

خل.

شطة.

عصير طماطم.

سكر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

الدقة

ثوم مفروم.

زيت ذرة.

خل.

ماء.

ملح.

كمون.

طريقة تحضير الكشري

تحمير البصل في زيت وملح حتى يصبح لونه بنى، ثم رفع جزء من البصل للتقديم، ويترك الباقي في الحلة.

إضافة الماء الساخن ثم يغلى مرة أولى ثم وضع العدس المسلوق ويغلى مرة ثانية.

إضافة إليه الأرز ويترك حتى ينضج لمدة 25 دقيقة.

خلط الكمون والشطة والسكر مع ملح وفلفل والطماطم المبشورة.

رفع الخليط على النار مع ماء وزيت ويترك حتى يغلى ثم إضافة إليه ثوم وخل وعصير الطماطم ويقلبوا حتى يتسبك قليلا.

خلط الثوم والملح والكمون والخل ويرفع على النار مع الزيت.

رفع الأرز والعدس ثم المكرونة والحمص والبصل مع الصلصة والدقة ويقدم ساخنا مزين بالبصل المحمر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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