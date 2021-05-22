ما هو علاج الفطر الأسود؟.. «مش بيشيلوا العين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما هو علاج الفطر الأسود؟ سؤال أصبح يشغل بال عديدين، خاصة عقب تصريحات شقيق الفنان الراحل سمير غانم، الذي أكد أن وفاته كانت بسبب إصابته بهذا الفطر، الذي يعد أحد مضاعفات فيروس كورونا التاجي، خاصة مع ذروة الموجة الثالثة.

ما هو علاج الفطر الأسود؟

ومن جانبه، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن علاج الفطر الأسود، ليس كما يشاع وهو نزع العين، موضحًا إن علاجه هو مضادات فطريات بجرعات عالية.

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هُن» أن 50٪ ممن يصابوا به مصيرهم الموت، بسبب مضاعفاته العالية، قائلًا: «بيهاجم العضم والجيوب الأنفية وبيخترق العين والفكين العلوي والسفلي وبيهاجم الرئة».

وأشار «بدران» إلى أن نسبة نجاح علاجه بمضادات الفطريات قليلة جدًا.

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بـ«الفطر الأسود»

وعن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بـ«الفطر الأسود»، أكد الدكتور أمجد الحداد، إنه يصيب أصحاب الأمراض التنفسية، ومرضى السكر، والكلى، خاصة ممن يستخدمون الكورتيزون.

طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود في العين

وكان موقع «india» المعني بالصحة، عرض عددا من النصائح لتجنب الإصابة بالفطريات السوداء، كالتالي:

- ارتداء قناع واقٍ «فيس شيلد» أثناء الخروج خاصةً في الحدائق والمناطق المتربة، حيث يوجد بعض النفايات خارج صناديق القمامة أو تعفن الطعام.

- ارتداء ملابس طويلة لحماية الجلد من التعرض للمحيط الخارجي قدر الإمكان.

- أما بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات السكر وجلوكوز الدم أمر لا بد منه.

- متابعة الطبيب بشكل دوري، من قبل الأشخاص أصحاب الحساسية المزمنة.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود في العين

وسرد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أعراض الإصابة بالفطر الأسود في العين لـ«هن»، التي جاءت على النحو التالي:

- تدلي الجفون.

- الرؤية المزدوجة أو عدم وضوح الرؤية

- ألم في العين.

- إسقاط العين.

- صعوبة في حركة العين.

- ضعف في الرؤية.

- فقدان البصر أو العمى التام، في غضون يوم أو يومين.