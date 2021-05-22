ليدي جاجا تكشف عن تعرضها للاغتصاب: لم تذكر اسم المتهم ولا تريد رؤيته مجددا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المغنية الأمريكية، ليدي جاجا، عن تعرضها للاغتصاب، بعدما اعتدى عليها منتج، وجعلها تحمل منه في سن الـ19 عاما، كما ذكرت في مسلسل وثائقي أطلق يوم الجمعة على الإنترنت.

وأضافت في المسلسل الوثائقي «ذي مي يو دونت سي» الذي شاركت في إنتاجه لمنصة «آبل تي في» مقدمة البرامج الشهيرة، أوبرا وينفري، والأمير البريطاني، هاري: «كان عمري 19 عاما. كنت قد دخلت المجال الفني وقال لي أحد المنتجين: اخلعي ملابسك».

وأشارت ليدي جاجا، إلى أن هذا المنتج اغتصبها وحبسها «لأشهر» قبل أن يتركها في مكان قريب من منزل والديها وهي حامل، لكنها لم تحدد ماذا فعلت بحملها.

ودخلت المغنية بعدها في أزمة نفسية دخلت على أثرها المستشفى حيث أدركت أنها تعاني اضطراب ما بعد الصدمة بسبب ما تعرضت له.

ولم تكشف المغنية البالغة من العمر 35 عامًا، عن هوية الشخص الذى اعتدى عليها، مكتفية بقولها إنها لا تريد رؤيته مجددا في حياتها.

وبحسب ما ذكره موقع «عربية»، فبعد هذه الواقعة عانت المطربة الأمريكية من الانهيار العصبي.

معلومات عن ليدي جاجا

- من مواليد 28 مارس 1986 واسمها الحقيقي ستيفاني جوان أنجلينا جرمانوتا.

- اسمها الآن ليدي جاجا، وهو مستوحى من أغنية Radio Gaga لفرقة الروك البريطانية queen.

- من أصول إيطالية.

- تعلمت العزف على البيانو عن طريق السمع في سن الرابعة وكتبت أول أغنية Ballad في سن الثالثة عشر.

- عانت من التنمر في سنوات الدراسة حتى أنها ألقيت من قبل زملائها في سلة المهملات ولقبت بـ«أسنان الأرنب».

- وسط ألبوماتها الناجحة العديد من الأغاني الحائزة على جوائز من ضمنها «poker face».

- في السابعة عشرة من عمرها، كانت واحدة من عشرين شخصا في العالم حصلوا على قبول مبكر في مدرسة تيش للفنون بجامعة نيويورك.