«كورونا الفطر الأسود» مرض مميت يتصدر محركات البحث: السر في الكورتيزون

القاهرة - سمر حسين - صحة

كورونا الفطر الأسود، مصطلح انتشر بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة، وتصدر محركات البحث مؤخرا، وهي عدوى فطرية تؤثر بشكل أساسي على الأشخاص قليلي المناعة واربتط أيضًا بالأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا حسبما أكد موقع «Healthline».

كورونا الفطر الأسود

وأثار مصطلح كورونا الفطر الأسود اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد العديد من الخبراء أن هذا النوع من العدوى الفطرية نادر، ويرتبط بشدة بفيروس «كوفيد19 المستجد، وقد يصيب الأشخاص الذين تضررت أجهزتهم المناعية بسبب فيروس كورونا بحسب موقع «هيلث لاين» الأمريكي.

مرض بات حديث الساعة

وتحدث الدكتور حاتم بدران، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة عن الفطر الأسود، الذي بات حديث الساعة قائلًا: «لدينا التهابات الجيوب الأنفية، التي تنقسم إلى أساب، منها: الفيروسية وأسباب أخرى فطرية، ويعتبر التهاب الجيوب الأنفية الناتج عن الفطريات هو الأعنف والأخطر، الذي أصيب به الفنان سمير غانم ومنه أنواع أقل خطورة».

وقال خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج «صباحك مصري» الذي يذاع على قناة «mbc مصر2»: إن هذا الالتهاب الفطري تدخل الفطريات تجويفات الجيوب الأنفية وتصيب أوعية الأنف الطرفية التي تغذي منطقة الجيوب الأنفية ويحدث للأسنجة تجلطات وغرغرينا وأنسجة ميتة ناشفة.

أن الفطر الأسود يمتد إلى أعضاء أخرى كالعصب السابع الذي يغذي عضلات الوجه وقد يمتد أيضًا إلى العين وهو تطور خطير يفقدها على الرؤية والحركة وأحيانا تتم إزالة العين بسببه وقد يصل أيضًا إلى المخ وهو مرض موجود منذ فترة لكنه زاد في الفترة الأخيرة.

احذروا الإفراط في تناول الكورتيزون

أما عن علاقته بكورونا، فأكد بدران، أن ضعف المناعة المتمثلة في الإفراط في تناول الكورتيزون لدى مرضى «كوفيد19» يعد السبب الرئيسي، محذرًا من أن اعتماد مرضى كورونا على الكورتيزون إلا في حالات متقدمة ولغير المرضى بعدم شرائه من الصيدليات دون إشراف من الطبيب.

وكان الدكتور مجدي بدران، خبير المناعة، قد أكد في تصريحات لـ«هن» أن الفطر الأسود من الجراثيم الانتهازية، لأنها ببساطة تنتهز فرصة قلة المناعة لدى الأشخاص، معتبرًا أنها مرض خطير ومميت، وبدأت في الظهور بعد انتشار فيروس كورونا.