طريقة عمل سلطة الزبادي.. بخطوات سهلة في 5 دقايق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سلطة الزبادي، من أشهى المقبلات التي يفضلها كثيرون بجانب الأطباق الرئيسية، خاصة المحاشي، وورق العنب، والمعجنات.

ويمكن إعداد سلطة الزبادي في المنزل بطرق سهلة وبسيطة، وفي خطوات سريعة بدون مجهود، مع التنوع في مذاقها.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل سلطة الزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، بطرق متعددة.

سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

مقادير سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

- زبادي

- كريمة لباني

- فلفل ألوان

- نعناع

- ثوم

- ملح

- فلفل

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

- في بولة متوسطة الحجم، اخلطي الزبادي مع الثوم المفروم والنعناع الطازج المفروم ثم الفلفل الألوان المقطع والكريمة اللباني والملح والفلفل.

- أبشري الخيار واضيفيه على الخليط وقدميها.

سلطة الزبادي العادية

مقادير سلطة الزبادي

2 كوب لبن زبادي

حبة خيار

2 ملعقة كبيرة نعناع

رشة كمون حب

طريقة عمل سلطة الزبادي العادية

- اخلطي اللبن الزبادي مع الخيار المبشور ثم يضاف إليه النعناع المفروم وكمون حب

- يضاف إليه ملح وفلفل ثم تقدم السلطة باردة.

سلطة الزبادي بالطحينة

مقادير سلطة الزبادي بالطحينة

نصف كوب طحينة

علبة زبادي

170 جرام ماء

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة شطة

ملح

فلفل أسود

رشة كمون

طريقة عمل سلطة الزبادي بالطحينة

- أخلطي المكونات السابقة معاً

- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على القوام المطلوب

- تضاف الشطة على الوجه

سلطة الزبادي بالأفوكاد

مقادير سلطة الزبادي بالافوكاد

زبادي

أفوكادو

ثوم وبصل

عصير ليمون

كاتشاب حار

ملح وفلفل

طريقة عمل سلطة الزبادي بالأفوكادو

- اخلطي كل المكونات معا ثم ضيفي شرائح الافوكادو وتبلي بالملح والفلفل وقدميها.

سلطة الزبادي بالخضرة

مقادير سلطة الزبادي بالخضرة

2 كوب زبادي قليل الدسم

فص ثوم مفروم

1 فلفل حار مفروم ناعم

ملعقة كزبرة المفرومة

ملعقة شبت المفروم

ملعقة كبيرة نعناع مفروم

ربع ملعقة صغيرة بابريكا

بشر ليمونة

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخضرة

- تخلط جميع المكونات سويا، ثم يحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.