قد تسبب الموت.. متلازمة خطيرة للأطفال بعد الإصابة بفيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يزال الذعر من الإصابة بفيروس كورونا يسيطر على شعوب العالم، خاصة مع مواجهة ذروة الموجة الثالثة التي تأخذ كل شيء في طريقها، خاصة مع تحور الفيروس التاجي، وتباين أعراضه من مصاب لآخر، ومن طفل لبالغ لكاهل.

وحذر الدكتور مجدي بدران، استشاري الأمراض الصدرية، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من زيادة الإصابات بين الأطفال، وعُرضتهم للمعاناة من مضاعفات الإصابة بالفيروس التي تؤثر على أجهزة الجسم الأخرى وعلى رأسها القلب.

وأكد الدكتور مجدي بدران، أنه بشكل عام لا يعاني الأطفال عند الإصابة بفيروس كورونا من مشاكل خطيرة في القلب مقارنة بالبالغين، إلا أنها قد تحدث في بعض الأحيان.

وأضاف استشاري الأمراض الصدرية، لـ«هن» أن تلك المضاعفات تُسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال، التي تسبب تلفًا خطيرًا في القلب، تصل للصدمات القلبية أو الموت.

وأشار «بدران» إلى أن الأطفال الذين نجوا من متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة، يعانون من ضربات القلب غير المنتظمة، مع إفقار عضلة القلب التي تمنع القلب من الاسترخاء بشكل طبيعي والنبض بشكل صحيح.

الفئات المعرضة لمشكلات القلب

وتابع الدكتور مجدي بدران، عن الأطفال الأكثر عرضة لتلك المتلازمة، بأنهم من يعانون من الآتي:

- وجود عيب خلقي فى القلب مهمل العلاج.

- المعاناة من عاصفة السيتوكينات المدمرة لأعضاء الجسم.

- وجود مرض مزمن لا يتم الاهتمام بعلاجه.

10 أعراض للموجة الثالثة لفيروس كورونا عند الأطفال: «اعزليهم فورا»

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، سرد لـ«هُن»، عدة أعراض إذا ظهرت على الأطفال، تشير لإصابتهم بفيروس كورونا في الموجة الثالثة، على النحو التالي:

أعراض الموجة الثالثة من الكورونا على الأطفال

- الإصابة بالبرد

- الرشح

- احتقان في الحلق

- كحة

- إسهال

- الشعور بالمغص

- القيء

- تقلصات في البطن

- ارتفاع في الحرارة بنسبة بسيطة