بينها الكاكاو باللبن.. 8 تركيبات غذائية شائعة يفضل تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نعلم جميعًا أن صحتنا تعتمد بشكل كبير على الطعام الذي نختار تناوله، لهذا السبب يجب ألا يكون لذيذًا فحسب، بل يجب أن يكون جيدًا أيضًا لأجسامنا.

ويخبرنا موقعا "برايت سايد" و"newtimes"، عن 8 تركيبات غذائية شائعة يفضل تجنبها.

1-كاكاو + لبن:

الكاكاو غني بحمض الأكساليك الذي يمنع امتصاص الكالسيوم، وعندما يقترن هذا الحمض بالكالسيوم، فإنه يساهم في تكوين بلورات الأكسالات التي تضر بالكلى بكميات زائدة، لذا كن حذرًا أثناء تناول الكاكاو باللبن خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

2-سلطة + ليمون أو خل:

تتطلب العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية القيمة الأخرى (مثل الكاروتينات) الموجودة في الخضروات دهونًا لامتصاصها بشكل صحيح، وعندما نضع الليمون أو الخل على السلطة، فإننا نحرم أنفسنا من قدر كبير من العناصر الغذائية الصحية.

3-الكربوهيدرات النشوية والطماطم:

الطماطم خضروات حمضية ويمكن أن تسبب مشاكل عند تناولها في نفس الوقت مع الكربوهيدرات النشوية، وتشمل الكربوهيدرات النشوية الأرز أو البطاطا الحلوة، ويتعرض المرء لخطر عسر الهضم والارتجاع المعدي المريئي ومشاكل الهضم الأخرى من خلال القيام بذلك، ويُعتقد أيضًا أن التعب بعد الأكل يمكن أن يكون بسبب تناول الطماطم والكربوهيدرات النشوية في نفس الوقت.

4- حبوب الإفطار + عصير برتقال:

الحبوب الممزوجة مع عصير البرتقال، خاصة في الصباح، لن تجلب لك الطاقة التي تتوقعها ولكنها قد تسبب لك الشعور بعدم الراحة وثقل في معدتك، حيث تقلل الأحماض الموجودة في عصير البرتقال بشكل كبير من نشاط الإنزيم المسؤول عن تكسير الكربوهيدرات، لهذا السبب، لا يُنصح بدمج الحبوب مع أي فواكه.

5- بيتزا + صودا:

يستهلك مزيج الكربوهيدرات والبروتينات والنشا الكثير من طاقة الجسم من أجل الهضم، بالإضافة إلى أن السكر الموجود في الصودا يبطئ من عمليات المعدة، وينتج عن هذا ثقل في المعدة وانتفاخ، بالإضافة إلى ذلك، لا يصل السكر إلى أمعائك، وبسبب امتلاء معدتك، يمكن أن يؤدي الجمع بين البيتزا والصودا إلى مشاكل في المعدة.

6- خبز القمح + المربى:

دقيق القمح المكرر مع الحلويات عبارة عن جرعة مضاعفة من الكربوهيدرات السريعة التي تسبب زيادة سريعة في الجلوكوز، وسيوفر لك دفعة من الطاقة لفترة قصيرة فقط، يليها الإرهاق والحالات المزاجية السيئة، بالإضافة إلى أن هذا المزيج يسبب الاضطرابات في أمعائك.

7-الفاكهة مع وجبتك:

عندما يتم مزج هذه الثمار مع الحبوب أو اللحوم أو المنتجات المجففة يمكن أن تبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة وتبدأ في التخمر، ويمكن أن يتسبب ذلك في تلف جدران الأمعاء من بين مشاكل أخرى.

8- الفاكهة والزبادي:

يمكن أن يؤدي الجمع بين الفاكهة ومنتجات الألبان إلى الكثير من المعاناة، وتشمل الإصابة بالاحتقان وانسداد الجيوب الأنفية ونزلات البرد وتزيد من أعراض الحساسية سوءًا.