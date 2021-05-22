إطلالات اليوم: مي عمر أنيقة.. ونوال الزغبي متألقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ بوسي:

ارتدت المطربة بوسي تيشرت باللون الأبيض، مع جاكيت باللون الأسود وبنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_نور:

طلت الفنانة نور بشميز باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأخضر الفاتح، مع بليزر باللون الأخضر الداكن، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء باللون الأخضر، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ نوال الزغبي:

ظهرت الفنانة نوال الزغبي بتيشرت باللون الأبيض مع جيب باللون الأصفر المسطردة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_ رحمة حسن:

كما ارتدت الفنانة رحمة حسن بتيشرت باللون الأبيض، مع بنطلون باللوني الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.