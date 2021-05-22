يؤثر على الأطفال بشكل أكبر.. تعرف على متغير كورونا الجديد في سنغافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كانت متغيرات الفيروس التاجي مستمرة في الفوضى منذ نهاية عام 2020، بعد متغير كينت البريطاني ، وجنوب إفريقيا والفيروس الهندي المزدوج المتحور، هناك الآن متغير آخر لفيروس كورونا، والذي، وفقًا لبعض سلطات الدولة، سيكون الأكثر دموية للأطفال وشرارة الموجة الثالثة.

أثيرت مخاوف من متغير سنغافورة الجديد، والذي يعرف باسم COVID B.1.617.2، ولكن ماذا نعرف عن هذه الطفرة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

هل الموجة الثالثة من كوفيد -19 أكثر فتكًا بالأطفال؟

أجبرت الطفرة الجديدة، B.1.617.2 ، السلطات السنغافورية على إغلاق المدارس لأن البديل يبدو أنه يؤثر على المزيد من الأطفال بطريقة متفشية.

ولكن في هذه المرحلة، بينما لا يزال الكثيرون يترنحون من الموجة الثانية من COVID-19 والطفرات الأخرى المنتشرة، ما مدى قلقنا حقًا؟

هل متغير COVID-19 في سنغافورة قاتل كما يُفترض؟ ما هو الأمل الذي توفره لقاحاتنا؟ إليكم كل ما نعرفه عن متغير كورونا الجديد حتى الآن.

ما هو متغير كوفيد الجديد الذي أغلق المدارس في سنغافورة ؟

تميل الفيروسات ومسببات الأمراض، بطبيعتها، إلى التحور ونادرًا ما تغير أنماط العدوى، المتغيرات الحديثة المعنية، والتي نشأت من المملكة المتحدة والبرازيل والهند كلها متشابهة في طبيعتها، ولكنها معدية عدة مرات أكثر من سلالة SARS-COV-2 الأصلية.

ظهرت تقارير عن إغلاق المدارس في سنغافورة في الأسابيع الأخيرة عندما تم اكتشاف 38 حالة منتقلة محليًا بين الأطفال، وهو أعلى ارتفاع في اليوم منذ سبتمبر 2020، تم تتبع العديد من الحالات الجديدة إلى السلالة الخبيثة للفيروس.

على الرغم من عدم وجود تعليق رسمي على ذلك، يُشتبه في أن السلالة الأجنبية "الخبيثة" من الفيروس هي B.1.167 ، والتي تم تداولها منذ أواخر عام 2020، علميًا، لم يتم تتبع المتغير إلى سنغافورة.

ما مدى خطورة المتغير الجديد؟

تم الإعلان رسميًا عن المتغير B.1.617.2 ، الذي يحتوي على طفرتين - E484Q و L452R في بروتين سبايك الخاص به، باعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق (VoC) من قبل منظمة الصحة العالمية، ويقال إنه انتشر إلى أكثر من 40 دولة، وقد تم أيضًا اعتباره أحد الأسباب وراء الطفرات القاتلة التي لوحظت على مستوى العالم.

في حين أن هناك أدلة تدعم نمط العدوى المرتفع، لا يوجد دليل علمي على أنه في الواقع أكثر فتكًا أو قاتلاً من سلالة كوفيد الأصلية، أو يسبب التهابات شديدة.

لماذا يؤثر على الأطفال أكثر؟

هناك ارتفاع كبير في عدد الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس خلال الموجة الثانية، تم تتبع العديد من هذه الحالات إلى المتغير B.1.617.2. مرة أخرى، في حين أن هناك حاجة إلى بحث موثوق به، يعتقد الخبراء أن التغييرات في بروتين الفيروس يسمح له بدخول أسهل إلى جسم الإنسان من خلال ربط نفسه "بقوة" بمستقبلات ACE2.، لكن ما إذا كان هذا هو السبب وراء ظهور أعراض أكثر اعتدالًا لدى الأطفال أم لا غير معروف تمامًا.

السبب الذي يجعل عددًا من المسؤولين قلقين من أن تكون الموجة الثالثة أكثر إزعاجًا للأطفال هو بسبب المخاطر الكبيرة التي يواجهونها - التعرض في الهواء الطلق، وضعف جهاز المناعة، والأهم من ذلك كله، عدم توفر اللقاحات للأطفال، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتم الموافقة على استخدام اللقاحات بشكل كامل، مما يعني أن الأطفال سيظلون في خطر الإصابة بفيروس كورونا.

هل اللقاحات فعالة ضد هذا المتغير؟

الآن، هذا السؤال ليس له إجابات محددة، هناك الكثير من اللقاحات المعتمدة، والتي تم توزيعها لأغراض الطوارئ، ومع ذلك، فإن مدى فعاليتها حقًا، ضد السلالات والطفرات الخبيثة غير معروف حتى الآن.

ومع ذلك ، يدعم العلماء حقيقة أن التطعيم في الوقت المناسب سيساعد في جعل مكافحتنا لفيروس كورونا أسهل، ويساعد في تقليل مخاطر الخطورة والوفاة.