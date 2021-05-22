استشاري طب نفسي توضح أسباب اضطراب الحركة لدى الأطفال: ملهمش ذنب فيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، إن اضطراب الحركة الذي قد يعاني منه البعض وخاصة الأطفال، سببه دائما ما يكون كمرض عضوي، يصابوا به نتيجة نقص من 3 لـ5 كيماويات أساسية في المخ، حيث يتواصل كافة أجزاء المخ عبر الكيماويات الموجودة فيه، «لما يكون فيه نقص في منطقتين معينين يكون سببه مرض وراثي ويتواجد في 7% من البشر».

وأضافت «حماد»، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت أديب، على فضائية «DMC»، أن اضطرابات الحركة يصاب بها الذكور أعلى من الإناث بـ3 أضعاف، وينتشر على مستوى العالم وجرى اكتشافه في 1910، حتى قاموا بإصدار علاج له في عام 1952.

وأوضحت أن ذلك الاضطراب الحركي مثله كضعف النظر ولا يوجد للطفل ذنب فيه، ويصاب به الطفل في 3 أشكال، منهما ما يسمي بـ«التشتت» وهذا النوع تصاب به الفتيات أكثر من الأولاد، كما أن النوعين الآخريت يأتيان في شكل حالات اندفاعية عالية، وحركات زائدة، بالرغم من كون الطفل قد يكون جيد دراسيا.

وأكدت أنه ولتشخيص مرض فرط الحركة للأطفال يجب قضاء أكبر فترة كافية مع الأهل للحصول على المعلومات الكافية حول الطفل وأسباب ذلك، «لازم تكون مشكلة الطفل في أكثر من مكان وأن الشكوى مش من الأم بس ولكن تكون من الأب والجد والمدرسة أو المدرب».