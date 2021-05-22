ياسمين صبري تستعرض أناقتها بفستان اصفر.. ومتابعون: جمالك الطبيعي أحلى

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لفتت الفنانة ياسمين صبري، أنظار متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت في الفيديو وهي تستعرض أناقتها مرتدية فستانا أصفرا، مع وضع مكياج سموكي أظهر لون بشرتها أغمق من الطبيعي، مما آثار تعليقات متابعيها على إطلالتها في أحدث ظهور لها، خلال حضورها حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل.

وجاءت تعليقات المتابعين: «من أجمل الجميلات، ليه مغيرة شكل جمالك الطبيعي أحلى، شبه نادين نجيم».

ياسمين صبري تتصدر التريند

وكان اسم الفنانة ياسمين صبري، تصدر محركات بحث «جوجل» الفترة الأخيرة، عقب نشرها عدد من الصور لها على مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت ياسمين صبري خلال الصور بإطلالة صيفية، وشبهها الجمهور بالفنانة نادين نجم.

وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالتها التي ظهرت بها، مرتدية فستانا أبيضا شفافا، وممسكة في يدها بقبعة، معلقة على الصور «ممتنة للأبد»، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: «منورة الدنيا كلها، للوهلة الأولى فكرتك نادين نجيم صرنا ما نفرق بينكم».

وكانت آخر جلسة تصوير لياسمين بإطلالة صيفية، هي التي نشرتها على يخت في البحر، مرتدية فستانا أبيضا شفافا ممسكة بيدها قبعة، وهو ما نال إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلها تتصدر تريند على «السوشيال ميديا».