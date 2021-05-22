هل مرض الفطر الأسود معدٍ بين البشر؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

كيف تنتشر عدوى الفطر الأسود؟ سؤال أجاب عليه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فهي من أنواع الفطريات المرتبطة بالسلالة الهندية المميتة التي تؤثر بشكل سلبي على أجهزة الجسم وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.

ومن جانبه، أوضح «مجدي» خلال حديثه لـ«هن»، أن الفطر الأسود ليس معدٍ، وبالتالي لا يمكن أن ينتقل بين البشر والحيوانات، ويصاب الأفراد بهذه العدوى عن طريق التعرض للفطريات في البيئة إذا تم استنشاقها، ويمكن أن تصيب الفطريات الرئتين أو الجيوب الأنفية.

ويمكن التقاط الفطريات عن طريق الاستنشاق أو عند ملامستها جلد مفتوح، نتيجة جرح أو حرق، ويمكن أن تنتشر العدوى لاحقًا إلى مجرى الدم، وتصل إلى أعضاء مثل الدماغ والقلب والطحال أيضًا.

أعراض الإصابة بالفطر الأسود

ووضع «مجدي» عددا من الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالفطر الأسود منها:

- مشاكل بالرؤية.

- وإذا نمت العدوى في الجيوب الأنفية والدماغ ، تشمل الأعراض:

الحمى.

تورم الوجه من جانب واحد.

الصداع.

- احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

- ألم في الصدر وضيق في التنفس.

- عندما يهاجم داء الغشاء المخاطي الجهاز الهضمي

وقد تظهر أعراض مثل: آلام في البطن وغثيان وقيء ونزيف في الجهاز الهضمي.

عوامل الخطر داء الفطريات

كما أن تدني المناعة لدى بعض الأشخاص يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية، وأيضا الذين لديهم جهاز مناعي ضعيف يكونون عرضة للإصابة بالفطريات والالتهابات الانتهازية الأخرى، وأيضًا المصابين بنقص المناعة البشرية (الإيدز).

وبحسب «مجدي» فإن هناك مجموعات معينة من الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفطريات المخاطية، وهم: الأشخاص المصابون بمضاعفات مرض السكري، والسرطان، ومن زرعوا أعضاء بشرية، أو خلايا جذعية، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وتعاطي المخدرات بالحقن، ووجود الكثير من الحديد في الجسم، وسوء التغذية من عوامل الخطر المرتبطة بشكل رئيسي بالفطر المخاطي المعدي المعوي.