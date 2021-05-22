بدلوا الأسود بالأحمر.. إطلالات الفنانات في حفل زفاف الجونة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور عدد من الفنانات في جنازة النجم سمير غانم وهن في حالة شديدة من التأثر والحزن، وعقب مرور ساعات قليلة، تبدل الحال، وظهرن خلال حضورهن أحد الأفراح في مدينة الجونة بالغردقة، وهن في حالة مختلفة تماما بين الرقص والغناء.

انتقادات للفنانات

«رقص وغناء وصور» هو ملخص ظهور الفنانات في زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة، عرضهن للكثير من الانتقادات من جمهور «السوشيال ميديا»، فلم يمض سوى ساعات قليلة على تواجدهن في جنازة الراحل سمير غانم، وكان من أبرزهن يسرا، وإلهام شاهين، ولبلبة.

إطلالات الفنانات في حفل الزفاف

وشهد الحفل حضور نخبة كبيرة من الفنانات، من بينهن، ياسمين صبري، ونيللي كريم، وغادة عادل، ونجلاء بدر، وغيرهن، اللائي تألقن بعدد من الفساتين المختلفة والمميزة.

إطلالة نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم، مرتدية فستانا «كاب» لامعا باللون «الجنزاري»، وذو فاتحة جانبية طويلة كشفت عن أحد ساقيها، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي.

إطلالة ياسمين صبري

فيما ظهرت الفنانة ياسمين صبري، بفستان لامع أصفر «أوف شولدر»، ذو فاتحة جانبية أيضا، وحرصت على الظهور بالشعر الانسيابي أيضا.

إطلالة يسرا

بفستان أحمر طويل، زُينت أطرافه بالريش الأسود، ظهرت الفنانة يسرا خلال الحفل، مع تسريحة الشعر المموج.

إطلالة إلهام شاهين

بينما ظهرت إلهام شاهين، مرتدية فستان أسود طويل، ذو أكمام شفافة، وفتحة كبيرة من منطقة الصدر.

إطلالة ليلى علوي

وظرهت الفنانة ليلى علوي، مرتدية فستان قصير «أوف شولدر» فوق الركبة باللون «اللبني»، وتسريحة شعر قصيرة.

إطلالة غادة عادل

إطلالة جريئة، ظهرت بها الفنانة غادة عادل، حيث ارتدت فستانا أسود من الحرير قصير فوق الركبة، ذو حمالات رفيعة.