الامارات | في ذكرى مولده.. تمثال للمغني شارل أزنافور في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى مولده.. تمثال للمغني شارل أزنافور في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، اليوم السبت، تمثالاً نصفياً لشارل أزنافور الذي توفي عام 2018، في حي سان جيرمان دي بري الذي أمضى فيه المغني الفرنسي - الأرمني طفولته.

والتمثال النصفي البرونزي الذي صنعته عام 1964 النحاتة أليس ميليكيان لمناسبة أول زيارة للفنان إلى أرمينيا، قدّمته مؤسسة «فونداسيون أزنافور» لمدينة باريس في أكتوبر 2019 بعد عام من وفاة أزنافور.

ودشن التمثال في ذكرى ميلاد المغني في 22 مايو 1924، بحضور أفراد من عائلته ووضع على مفترق طريق أوديون، في المنطقة التي أمضى فيها مؤلف أغنية «لا بوهيم» طفولته.

وبحضور الفنان غران كور مالاد وسفيرة أرمينيا، أشادت آن هيدالغو بـ«المسيرة المهنية الاستثنائية» للمغني و«حبه للعاصمة الفرنسية»، مكررة دعمه لـ«الشعب الأرمني» في نزاع ناغورني قره باغ مع أذربيجان.

وخاضت الدولتان الجارتان حرباً في سبتمبر الماضي للسيطرة على الجيب الذي تقطنه غالبية من الأرمن ويتبع أذربيجان، خلّفت نحو 6000 قتيل.

ودشّن تمثال نصفي آخر لشارل أزنافور في الوقت نفسه في ستيباناكرت عاصمة ناغورني قره باغ، بحسب نيكولا أزنافور نجل المغني والمؤسس المشارك لمؤسسة «فونداسيون أزنافور».

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