كورونا اليوم: متغير جديد يهدد الأطفال.. و3 علامات تكشف خطورة إصابتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

3 علامات رئيسية على خطورة إصابتك

تميل معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا (حوالي 80٪) إلى أن تكون أكثر اعتدالًا في طبيعتها، وقد يتعافى المصابون جيدًا تحت الرعاية، ومع ذلك، بالنسبة للحالات الأخرى، يميل الفيروس إلى التسبب في أعراض قد تكون شديدة، وقد تؤثر حتى على الأداء الحيوي، هناك 3 علامات رئيسية على أن إصابتك بكوفيد -19 أصبحت خطيرة، نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

العلامات هي: مدة استمرار الحمى، سعال عميق حاد، احتقان الصدر.

متغير جديد يهدد الأطفال

كانت متغيرات الفيروس التاجي مستمرة في الفوضى منذ نهاية عام 2020، بعد متغير كينت البريطاني، وجنوب إفريقيا والفيروس الهندي المزدوج المتحور، هناك الآن متغير آخر لفيروس كورونا، والذي، وفقًا لبعض سلطات الدولة، سيكون الأكثر دموية للأطفال وشرارة الموجة الثالثة، وأثيرت مخاوف من متغير سنغافورة الجديد، والذي يعرف باسم COVID B.1.617.2، ولكن ماذا نعرف عن هذه الطفرة؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

تم الإعلان رسميًا عن المتغير B.1.617.2 ، الذي يحتوي على طفرتين - E484Q و L452R في بروتين سبايك الخاص به، باعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق (VoC) من قبل منظمة الصحة العالمية، ويقال إنه انتشر إلى أكثر من 40 دولة، وقد تم أيضًا اعتباره أحد الأسباب وراء الطفرات القاتلة التي لوحظت على مستوى العالم، في حين أن هناك أدلة تدعم نمط العدوى المرتفع، لا يوجد دليل علمي على أنه في الواقع أكثر فتكًا أو قاتلاً من سلالة كوفيد الأصلية، أو يسبب التهابات شديدة.

نصائح بسيطة لمنع عدوى الفطر الأسود عن طريق الفم

تسبب فيروس كورونا في ظهور العديد من الأعراض الجديدة، يعد الفطر الأسود من بين هذه الأعراض، يُسمى أيضًا فطار الغشاء المخاطي، الفطريات السوداء، كما يوحي الاسم، هي مرض فطري يتم ملاحظته بشكل شائع في المرضى الذين تم إعطاؤهم المنشطات لفترة طويلة، والذين تم إدخالهم إلى المستشفى، وكانوا على دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي، أو الأشخاص الذين تناولوا أدوية لأمراض أخرى مثل مرض السكري، وإذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب، يمكن أن تصبح عدوى الفطريات السوداء قاتلة.

وفقا لموقع timesofindia، باتباع بعض القواعد البسيطة لنظافة الأسنان، يمكن للمرء أن يقلل من فرص الإصابة بمعظم الالتهابات الفيروسية والفطرية بما في ذلك الفطريات السوداء، بالحفاظ على نظافة الفم، و شطف الفم، وتطهير فرشاة الأسنان ومنظف اللسان.

لتقوية المناعة.. 6 عصائر يجب تناولها أثناء التعافي من كورونا

شرب عصير الخضار والفواكه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم يمكن أن يدعم جهاز المناعة ويقلل الالتهاب، فيما يلي قائمة بـ 6 عصائر يمكن للمرضى الذين يتعافون من كوفيد التفكير في تناولها، وفقا لموقع timesofindia.

العصائر هي: عصير طماطم بالنعناع، عصير جزر وبنجر وزنجبيل، ليمون وأناناس وتفاح أخضر، كيوي وفراولة وبرتقال، الكركم والزنجبيل والليمون والبرتقال، خيار، سبانخ، كرفس، زنجبيل وليمون.