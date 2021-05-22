محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كان هناك عدد مقلق من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 في الأيام الأخيرة، بعض هؤلاء الأشخاص لم يصابوا بالعدوى من قبل، ثم هناك أولئك الذين ثبتت إصابتهم للمرة الثانية، وهناك أيضًا حالات بدا فيها أن الناس أصيبوا بالعدوى، بعد أيام أو أسابيع من تلقي جرعتهم الأولى من تطعيم كورونا.

لكن ماذا يحدث اذا أصبت بكورونا بعد تلقي الجرعة الأولى للقاح؟.. ومتى يجب أخذ جرعتك الثانية؟.. هذا ما يستعرضه indiatimes.

هل يجب أن تحصل على جرعة ثانية في الوقت المحدد لك إذا أصبت بـ كورونا؟

ما الذي يحدث حقًا عندما تصاب بـ COVID-19 بين الجرعات؟ هل ما زلت مؤهلاً للحصول على جرعة ثانية، وهل يجب أن تأخذها؟.

ما هي فرص إصابتك بالعدوى؟

قد تكون اللقاحات مهمة في معركتنا ضد فيروس كورونا الجديد، لكن من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100٪ ضد كورونا، هذا يعني أن الشخص يمكن أن يصاب بـ COVID-19، حتى لو تم تطعيمه (جزئيًا أو كليًا).

يُطلق على الأشخاص الذين يصابون بالعدوى بعد الحصول على جرعتين من اللقاح حالات "اختراق"، لا تزال حالات الاختراق نادرة، ومعظمها خفيفة، ومع ذلك، فإن خطر الإصابة بالعدوى سيظل مرتفعًا بعد أن يحصل الشخص على الجرعة الأولى، هذا لأن الجرعة الأولى من اللقاح توفر مناعة جزئية، ولا تحميك بشكل كامل، لذلك، حتى الحصول على جرعة واحدة من اللقاح لا يعني أننا يمكن أن نشعر بالرضا عن سلوكنا.

ماذا يحدث إذا كان من المقرر أن تحصل على جرعتك الثانية وأصبت بالعدوى؟

الآن، ماذا يحدث إذا أصيب الشخص بالفعل بالعدوى وكان قريبًا جدًا من الحصول على جرعة COVID-19 الثانية؟ هل ستجعل تطعيمهم غير فعال؟ يقول الخبراء لا.

تساعد عدوى COVID-19 الجسم على تكوين بعض الأجسام المضادة الواقية بشكل طبيعي، ومع ذلك، نظرًا لأن الطبيعة والوقت الذي تدوم فيه هذه الأجسام المضادة غير معروفين حتى الآن، فلا يزال من المستحسن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد التعافي.

قد يحتاج المرضى، في مثل هذا السيناريو، إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للجرعة ولكن تأكد من عدم تفويتها، هذا لأن الحصول على لقاح سيضيف إلى قوتك المناعية، بالإضافة إلى الأجسام المضادة الطبيعية ويخدم أغراضًا إضافية.

لذا، حتى لو أصبت بالعدوى لسوء الحظ، لا تفوّت جدول التطعيم الخاص بك وبدلاً من ذلك أعد جدولته، تذكر أن عدم ذكر تاريخ اللقاح الخاص بك لن يجعل اللقاح غير فعال.

كم من الوقت يمكنك الانتظار؟ هل يمكنك تأخير جرعاتك؟

وفقًا للإرشادات الحديثة، يجب على المستفيدين الذين يتلقون اللقاح الانتظار لمدة 8-12 أسبوعًا بعد الجرعة الأولى.

إذا أصبت بـ COVID-19 أسبوعًا قبل تاريخ التطعيم الثاني، ففكر في تمديد تاريخ التطعيم حتى يكون وقائيًا تمامًا، ما يعتبر مثاليًا هو تأجيل التطعيم لمدة 6 أسابيع على الأقل بعد الإصابة الخفيفة.

90 يومًا بعد الإصابة تعتبر الوقت الذي تكون فيه الأجسام المضادة الطبيعية في ذروتها، يجب على أولئك الذين يعانون من شكل حاد من المرض أو ضعف المناعة التفكير في الحصول على موافقة الطبيب أولاً، تذكر، إذا أصبت بالعدوى بين الجرعات، فيجب أن يظل التركيز على التعافي من المرض أولاً وتأجيل التطعيم.

ما مقدار المناعة التي توفرها جرعة واحدة من اللقاح؟

تعمل جميع جرعات اللقاح تقريبًا كنظم جرعتين، مما يعني أن الأفراد الذين يختارون تلقي لقاحات COVID سيحتاجون إلى جرعتين من اللقاح، على فترات متباعدة.

بعد 14 يومًا فقط من الجرعة الثانية لـ COVID-19 ، يتم اعتبار الشخص محصنًا بالكامل، وتقل فرص الإصابة بالفعل، بينما الحال مع الجرعة الأولى، أنت لست محميًا جزئيًا فحسب، ولكنك لا تزال معرضًا للخطر بشكل كبير.

بينما لا تزال الأبحاث حول لقاحات COVID-19 التجريبية جارية، يتم التكهن بأن الجرعات الأولى من أي لقاح تحت الموافقة تمنح فقط مستوى معينًا من المناعة، بمجرد حقن اللقاح، يتم تثبيت الأجسام المضادة ويبدأ الجسم في "تعلم" كيفية منع مسببات الأمراض، للحصول على استجابة أقوى وأكثر فعالية، يلزم جرعة ثانية، لذلك، فإن توقع الحماية الكاملة بالجرعة الأولى هو مفهوم خاطئ.

ما مدى حمايتك من COVID-19 بعد تناول جرعة واحدة من لقاحات فيروس كورونا؟

لا يتفاجأ الأطباء حقًا ببيانات الحالات الإيجابية الواردة بعد جداول التطعيم الأولى، علميًا، من الممكن تمامًا الإصابة بالعدوى نظرًا لأن الأجسام المضادة تبدأ فقط في الذروة بعد أسبوعين من حقن اللقاح.

ومع ذلك، نظرًا لأن هذه لقاحات تجريبية، فهناك أيضًا بعض الأبحاث التي تشير إلى احتمالات الإصابة بالعدوى، على الرغم من أنه قد يكون هناك أقل مما يمكن أن يتوقعه الأشخاص غير الملقحين.

وفقًا للأبحاث المتاحة، فإن جميع اللقاحات التي يتم تقديمها توفر مستوى معينًا من الحماية بعد الجرعة الأولى، والتي قد تختلف أيضًا اعتمادًا على مناعة الفرد والظروف عالية الخطورة.

أظهرت الأبحاث أيضًا أن جرعة واحدة قد تكون أكثر فعالية لأولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 من قبل، حيث يمكن أن تساعد في تعزيز الحماية وعدد الأجسام المضادة.