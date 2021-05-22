لتقوية المناعة.. 6 عصائر عليك تناولها أثناء التعافي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الفواكه والخضروات مليئة بالطاقة والمغذيات، وبالتالي يجب أن تكون جزءًا من نظامنا الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة ومناعة قوية.

إن تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات هو أفضل طريقة لضمان حصولك على جميع الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمعادن.

يؤثر كورونا على جهازنا الهضمي ويسبب تلف الأنسجة والتهاب المعدة، يمتص الجهاز الهضمي الخضروات / الفاكهة الطازجة بسهولة وتوفر للفرد تأثيرًا علاجيًا ومهدئًا.

تعتبر العصائر طريقة رائعة للشعور بالحيوية على الفور حيث يتم امتصاصها في مجرى الدم بسرعة وبالتالي تساعد في التعافي بشكل أسرع من كوفيد.

شرب عصير الخضار والفواكه مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم يمكن أن يدعم جهاز المناعة ويقلل الالتهاب، فيما يلي قائمة بـ 6 عصائر يمكن للمرضى الذين يتعافون من كوفيد التفكير في تناولها، وفقا لموقع timesofindia.

عصير طماطم بالنعناع

عصير الطماطم بالنعناع غني جدًا بمضادات الأكسدة ويساعد على تنظيم الهضم، لتحضير عصير الطماطم في المنزل، امزج 4 حبات من الطماطم مع 8-10 أوراق نعناع مع كوب من الماء، يمكن أن تساعد إضافة بعض الملح والليمون والفلفل الأسود في تحسين مذاق العصير وتغذيته.

عصير جزر وبنجر وزنجبيل

يساعد الجزر والبنجر في إزالة السموم من الجسم ودعم صحة الكبد ،غني بفيتامين C ورائع لتعزيز المناعة، لتحضير العصير، امزجي 2 جزر مفروم ، 1 بنجر ، 1 بوصة من الزنجبيل، أضف بعض عصير الليمون.

ليمون وأناناس وتفاح أخضر

يعتبر عصير الليمون والأناناس والتفاح الأخضر مصدر قوة لفيتامين سي والكالسيوم، يساعد العصير في تحسين جهاز المناعة ويساعد على الهضم، لتحضير العصير، امزج 2 من الليمون، 250 جرام من الأناناس والتفاح الأخضر المفروم.

كيوي وفراولة وبرتقال

هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة ورائع لتقوية جهاز المناعة، يساعد في إدارة مستوى ضغط الدم ويساعد على منع المزيد من الأمراض، لتحضير العصير، خذ كوبًا من الفراولة، و 2 كيوي مقشر، و 1 برتقال مقشر، ونصف كوب ماء، وملعقة صغيرة من العسل، واخلطهم معًا.

الكركم والزنجبيل والليمون والبرتقال

تحتوي كل هذه المكونات على مركبات مضادة للالتهابات لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، لعمل العصير، امزج جميع المكونات وامزجها.

خيار، سبانخ، كرفس، زنجبيل وليمون

الخضروات أمر لا بد منه في نظامنا الغذائي اليومي لدعم صحتنا العامة، تساعد في تقليل الالتهاب وتحسن الهضم، لتحضير العصير، اخلط قطعتين من الخيار المقشر، و 100 جرام من أوراق السبانخ، و 4 أعواد كرفس، وقطعة من الزنجبيل، يمكنك أيضًا إضافة بعض عصير الليمون.