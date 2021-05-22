كيف نسّقت النجمات اللون الأسود في إطلالاتهن؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 04:34 مساءً - لا يختلف اثنان على تأثير اللون الأسود في إطلالات السيدة. فهو سيّد الألوان، يحمل لمسة كلاسيكية أنيقة، ويزيد من فخامة الإطلالة وجاذبيتها. وهذا الأمر يدفع النجمات بشكل خاص إلى تنسيق الأسود في مختلف مناسباتهن.

وفي جولة على أبرز إطلالات النجمات، لفتتنا طريقة اختيارهن للون الأسود وكيف تألقن به.

نجوى كرم

نجوى كرم- الصورة من حساب النجمة الخاص على انستقرام

هي من النجمات اللواتي يدركن تماماً ما يليق بهن من ملابس. ولأنها تحرص كثيراً على تنسيق إطلالاتها بما يليق بشخصيتها ونمط أزيائها، اختارت في هذه الإطلالة أن ترتدي تنورة ماكسي باللون الأسود وأن تنسّق معها قميصاً باللون الأحمر الجريء. وقدّ أضافت حزاماً عريضاً من الجلد الأسود لتحدّد خصرها وتزيد من أنوثة إطلالتها.

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نوال الزغبي

نوال الزغبي- الصورة من حساب النجمة الخاص على انستقرام

في إحدى جلساتها التصويرية، تألقت النجمة نوال الزغبي بسروال أبيض بقصّة كلاسيكية، نسّقت معه قميصاً من الدانتيل الأسود الجريء. ولتًكمل فخامة إطلالاتها، تزيّنت نوال بمجوهرات فاخرة مصنوعة من الذهب الأبيض والماس ومؤلفة من مجموعة أساور وعقد تشوكر بتصميم لافت.

ندين نجيم

ندين نجيم- الصورة من حساب النجمة الخاص على انستقرام

كعادتها، لا تخشى النجمة الشابة ندين نجيم أن تختار إطلالات جريئة تلف بها أنظار جمهورهان فهي تتمتع بقامة ممشوقة وجسم متناسق يساعدها في ارتداء ما يحلو لها. وفي هذه الإطلالة اختارت ندين فستان/قميص قصيراً ومزيناً بالدانتيل عند الأسفل، ونسّقت معها حذاء pump مصنوعاً من الساتان باللون الزهري ومرصّعاً بأحجار الكريستال البرّاقة.

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نانسي عجرم

نانسي عجرم- الصورة من حساب النجمة الخاص على انستقرام

خلال إحيائها إحدى حفلاتها الغنائية، تألقت النجمة نانسي عجرم بـ فستان ماكسي مصنوع من المخمل الأسود، وكان لافتاً اكتفاؤها ببعض الأساور الرفيعة المصنوعة من الذهبين الأبيض والأسود لتزيين إطلالتها. فبدا حضورها راقياً وهادئاً في الوقت نفسه. ولعلّ نانسي ارتأت أن تجعل الأنظار تتجّه إلى الفستان وحده، الذي تميّز بتصميمه البسيط وأكمامه المكشوفة.

ماغي بو غصن

ماغي بو غصن- الصورة من حساب النجمة الخاص على انستقرام

خيارات راقية تتميّز بها النجمة ماغي بو غصن التي اختارت في إحدى جلساتها التصويرية سروالاً بقصّة كلاسيكية وخصر عالي باللون الأسود، نسّقت معه قميصاً بتصميم أنيق من اللون نفسه. هذه الإطلالة التي اختارتها ماغي على بساطتها، بدت بمنتهى التميّز خاصة مع تسريحة الشعر المجعّد التي اعتمدتها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي- الصورة من حساب النجمة الخاص على انستقرام

في خطوة جريئة تهدف إلى الحصول على إطلالة شبابية وعصرية، اختارت هيفاء وهبي في إحدى جلساتها التصويرية فستاناً أسود قصيراً يتميّز بتصميم البسيط وياقته العالية. وقد اعتمدت هيفاء تسريحة الشعر المنسدل مع ماكياج ناعم ما جعلها تبدو بالفعل أصغر سناً وأكثر نعومة.

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