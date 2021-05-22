فساتين بألوان منعشة لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 22 مايو 2021 04:34 مساءً - مع بداية فصل الصيف، تقترب معه الألوان الممتعة والمنعشة، وتفضل الكثير من الفتيات اعتماد الإطلالات الصيفية بألوان منعشة وفاتحة، فتعطي جاذبية وأناقة مميزة بمختلف الأوقات سواء على الشاطئ أو مناسبات رسمية أو كاجوال أو الذهاب للعمل.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365 .نت" عدة إطلالات فستانين بألوان منعشة لصيف 2021

إطلالة فستان صيفية باللون الزهري من Budapest Collection

فستان باللون الفوشيا Budapest Collection



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية أنيقة، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، لفستان قصير باللون الفوشيا مطبوع بنقشة حصان (يونيكرون)، وصُمم بأكمام منفوشة ثلث كُم، أما التنورة قصيرة بتصميم ماكسي مع أطراف الكشكش، وثنيات مختلفة الأحجام باللون الفوشيا، فيمكنك اختيار هذا الفستان في مناسبة رسمية نهارية أو نزهة في الحدائق لإطلالة مميزة لنهار مشرق.

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فستان باللون الأخضر من Boss

فستان باللون الأخضر من Boss



لإطلالة أكثر أناقة بفستان طويل ناعم يناسب السهرات المسائية، إليك ِ هذه الإطلالة من الفستان المُصمم من قماش الساتان، باللون الأخضر مع ياقة عريضة، أما الجانبان فجاءا مكشوفين بكشكشة جذابة لإطلالة أكثر أنثوية.

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فستان باللون الأبيض المنقوش بورود من إيلي صعب Elie Saab

فستان باللون الأبيض المنقوش بورود من إيلي صعب Elie Saab



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم فاخر وجديد أكثر أنوثة وجاذبية، يمنحك إطلالة ناعمة في زيارات الصباح، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز من إيلي صعب Elie Saab، لفستان أبيض طويل بورود ملونة مختلفة الأشكال لتعطي الانتعاش والبهجة، مع أكمام طويلة منفوخة، وخطوط عريضة عند الخصر باللونين الأبيض والأسود لتتألقي بحيوية بالفستان الذي يحتوي على عدة ألوان ويمكنك ارتداء إكسسوار ذهبي اللون.

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فستان مطبّع بالورود من فالنتينو Valentino

فستان مطبّع بالورود من Valentino



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية على البحر، قدمت ماركة فالنتينو valentino هذا الفستان الراقي، المُصمم من القماش باللون الأخضر الفاتح مع ورود باللونين الأبيض والأخضر الداكن، مع رقبة مفتوحة على شكل V، ويمكنك ارتداء هذا الفستان على حقيبة حمراء وصندل أخضر اللون.

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